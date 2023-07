Leoni AG est une société basée en Allemagne qui fournit des fils, des fibres optiques, des câbles, des systèmes de câbles et des services connexes. Le principal marché de la société est l'industrie automobile et des véhicules commerciaux, mais elle fournit également ses produits aux secteurs des soins de santé, des communications et des infrastructures, des appareils électriques, ainsi qu'aux industries des conducteurs et des solutions en cuivre. La société opère à travers deux segments. Le segment Wire & Cable Solutions développe, produit et assemble des fils et des torons, des fibres optiques, des câbles standard et spéciaux, des câbles hybrides et optiques ainsi que des systèmes de câbles complets pour une large gamme d'applications industrielles. Le segment Systèmes de câblage se concentre sur le développement, la production et la vente de faisceaux de câbles, de systèmes de câblage complets ainsi que de composants connexes pour l'industrie mondiale de l'automobile et de la fourniture de composants.

Secteur Equipements et composants électriques