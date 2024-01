Leonteq AG / Mot-clé(s) : Introduction d’un produit

Communique de presse: Leonteq lance une offre digitale pour les compagnies d'assurance et annonce son premier contrat avec CNP Luxembourg



30.01.2024 / 07:03 CET/CEST





COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LEONTEQ LANCE UNE OFFRE DIGITALE POUR LES COMPAGNIES D'ASSURANCE ET ANNONCE SON PREMIER CONTRAT AVEC CNP LUXEMBOURG

Zurich, 30 Janvier 2024

Leonteq a annoncé aujourd'hui l'extension de son offre numérique aux compagnies d'assurance pour la gestion du cycle de vie des produits d'investissement. CNP Luxembourg est le premier assureur à utiliser LynQs pour le suivi de la performance de ses produits structurés.

Après le lancement réussi de LynQs pour les conseillers financiers, les gestionnaires d'actifs et les banques privées, Leonteq étend son offre numérique aux compagnies d'assurance. En tant que technologie développée en interne, LynQs aide les compagnies d'assurance à numériser et à automatiser la gestion du cycle de vie de leurs produits structurés en cours de vie.

En utilisant LynQs, les assureurs peuvent surveiller leur portefeuille de produits structurés chez tous les émetteurs et suivre les événements qui y sont liés. Le tableau de bord de LynQs fournit une vue d'ensemble des informations sur les produits, y compris la valorisation en secondaire, la distance par rapport à la barrière et le paiement des coupons. L'interface utilisateur de la plateforme, l’une des meilleures de sa catégorie, peut être entièrement personnalisée en marque blanche. Leonteq entend lancer dans un second temps des fonctionnalités supplémentaires qui soutiendront la numérisation des segments liés aux unités de compte.

Alessandro Ricci, responsable des solutions d'investissement chez Leonteq, a déclaré : "LynQs vise à simplifier la vie quotidienne de ses utilisateurs. Avec notre nouvelle offre pour les assureurs, le suivi des produits structurés investis dans les contrats d'assurance-vie en unités de compte devient beaucoup plus efficace."

Première collaboration avec CNP Luxembourg

Dans ce contexte, Leonteq a signé un contrat avec CNP Luxembourg (CNPL) pour lui permettre d'accéder au module Portfolio de LynQs, mettre à jour et contrôler efficacement ses produits structurés en circulation.

LynQs offre à CNPL de puissantes capacités de gestion du cycle de vie de tous les produits structurés, tels que ceux investis par ses fonds d'assurance spécialisés (FAS) et ses fonds internes dédiés ou collectifs (FID/FIC).

Sébastien Noujaim, directeur de la succursale et responsable de la Vente à Paris chez Leonteq, a déclaré: "Nous sommes heureux de collaborer avec l'un des principaux assureurs-vie au Luxembourg. Après le lancement de notre partenariat en marque blanche avec la Banque International à Luxembourg, cette collaboration avec CNP Luxembourg renforcera encore notre présence dans la région."

CNP Luxembourg, compagnie d’assurance vie créée en 2015, est une filiale à 100 % de CNP Assurances, acteur de référence de l’assurance en France. CNP Luxembourg commercialise une gamme de contrats d’assurance vie et de capitalisation haut de gamme pour personnes physiques et morales résidant au Luxembourg, en France, en Belgique ou en Italie.

À propos de LynQs

LynQs offre aux clients de Leonteq un accès numérique à l'un des univers de produits structurés les plus vastes et les plus indépendants qui soient. LynQs est basé sur la puissante bibliothèque analytique et le moteur de produits financiers de Leonteq, offrant aux utilisateurs une expérience d'investissement totalement nouvelle. Aujourd'hui, LynQs compte environ 4 500 utilisateurs issus de plus de 1 000 intermédiaires financiers. La plateforme gère plus de 250 000 prix mensuels sur 12 émetteurs et fournit des services de gestion du cycle de vie pour plus de 40 000 produits structurés encours de vie.



CONTACT

Relations avec les médias

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Relations avec les investisseurs

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq est une fintech d’origine suisse avec une place de marché de premier plan pour les solutions d'investissement structurées. Basée sur une technologie moderne exclusive, la société propose des produits et services d'investissement dérivés et couvre principalement les classes de produits de protection du capital, d'amélioration du rendement et de participation. Leonteq agit à la fois en tant qu'émetteur direct de ses propres produits et en tant que partenaire d'autres institutions financières. Leonteq permet en outre aux compagnies d'assurance-vie et aux banques de produire des produits de retraite en unités de compte avec garantie, efficaces en termes de capital. La société dispose des bureaux et des filiales dans 13 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Leonteq Securities AG est la principale filiale opérationnelle de Leonteq AG. La société est une maison de titres réglementée par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et s'est vu attribuer une note de crédit BBB par Fitch Ratings. Leonteq AG est cotée à la SIX Swiss Exchange (SIX: LEON) et MSCI lui a attribué une note ESG de AA.

www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.