Leonteq anticipe un bénéfice net "record" au 1er semestre

Données financières CHF USD EUR CA 2021 271 M 301 M 248 M Résultat net 2021 58,8 M 65,5 M 53,9 M Dette nette 2021 9 125 M 10 154 M 8 367 M PER 2021 15,7x Rendement 2021 1,81% Capitalisation 906 M 1 007 M 830 M VE / CA 2021 37,1x VE / CA 2022 34,6x Nbr Employés 519 Flottant 46,6% Tendances analyse technique LEONTEQ AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 42,60 CHF Dernier Cours de Cloture 49,00 CHF Ecart / Objectif Haut 12,2% Ecart / Objectif Moyen -13,1% Ecart / Objectif Bas -31,0% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Lukas Ruflin Chief Executive Officer Marco Amato Deputy Chief Executive Officer & CFO Christopher Michael Chambers Chairman Manish Patnaik Chief Operating Officer Jörg Behrens Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LEONTEQ AG 39.80% 1 007 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 3.56% 90 848 ADYEN N.V. 1.40% 71 221 WORLDLINE -0.16% 26 812 FUTU HOLDINGS LIMITED 238.84% 22 737 STONECO LTD. -23.76% 19 796