Leonteq AG, anciennement EFG Financial Products Holding AG, est un fournisseur indépendant de technologies et de services pour les solutions d'investissement, basé en Suisse. Elle possède des bureaux à Zurich, Genève, Monaco, Guernesey, Francfort, Paris, Amsterdam, Londres, Singapour et Hong Kong. La société agit en tant que partenaire d'externalisation pour divers services couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits d'investissement structurés. Sa plate-forme de services technologiques et d'investissement fournit une place de marché intégrée et automatisée reliant le côté vente au côté achat. Du côté de la vente, la société fabrique des produits d'investissement structurés et des polices d'assurance-vie en unités de compte figurant au bilan de ses partenaires de la plate-forme. Du côté de l'achat, elle vend des produits par l'intermédiaire de partenaires de distribution.