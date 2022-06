Leonteq prévoit de dégager plus de 110 millions de bénéfice au 1er semestre

Zurich (awp) - Le développeur de produits structurés Leonteq se fend vendredi d'un avertissement positif sur résultats pour la première moitié de l'exercice en cours. Evoquant une entame d'année dopée par la volatilité sur les marchés mondiaux, la firme zurichoise prévoit de dégager plus de 110 millions de francs suisses de bénéfice net d'ici fin juin, contre encore moins de 75 millions un an plus tôt.

La performance aura notamment été portée par un produit du négoce en nette hausse. Leonteq a néanmoins observé pendant cette période difficile un tassement de l'activité de ses clients dans la plupart des régions du globe, qui a pesé sur les revenus de commissions.

Le bond de la rentabilité doit par ailleurs faire prendre l'ascenseur à la charge fiscale. La publication des résultats détaillés du premier semestre est agendée au 21 juillet.

Le résultat du négoce a rempli son rôle de contrepoids à une activité de la clientèle amoindrie dans un contexte éprouvant, relève la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. L'établissement blanc-bleu prévient toutefois que Leonteq reste hautement dépendant à l'évolution des marchés et ne saurait à ce titre être considéré insubmersible. Le spécialiste des produits structurés semble en tout cas s'en tirer mieux qu'un pur gérant de fortune par les temps qui courent.

Vendredi matin, la nominative Leonteq caracolait seule en tête de la Bourse suisse, s'envolant de plus de 17% à 68,10 francs suisses, dans un SPI en hausse de 0,21%.

jh/al