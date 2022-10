Leonteq réfute les allégations de blanchiment d'argent et confirme ses objectifs

Zurich (awp) - Le spécialiste des produits dérivés Leonteq a confirmé ses objectifs pour le bénéfice net pour 2022 malgré les turbulences observées sur les marchés financiers. L'entreprise zurichoise continue par ailleurs à contester les allégations selon lesquelles elle aurait fermé les yeux sur des opérations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

Au niveau des résultats, Leonteq anticipe pour 2022 un bénéfice net supérieur à 155,7 millions de francs suisses, le profit engrangé au cours de l'exercice précédent. La firme observe cependant une demande de la clientèle quelque peu réduite, indique mercredi un communiqué.

Revenant sur les soupçons de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale qui lui sont reprochés, Leonteq continue de les démentir. Selon le Financial Times, citant des lanceurs d'alerte, deux opérations intervenues en 2021 auraient dû être rapportées aux autorités françaises en raison des soupçons de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Des commissions importantes auraient été payées à une entreprise basée dans les îles Vierges britanniques en lieu et place du négociant français qui a vendu les produits Leonteq, sans que l'entreprise zurichoise le rapporte.

Leonteq a souligné sa politique de tolérance zéro envers des affaires non conformes aux régulations en place. Tous les reproches ont été examinés avec attention par la direction et le conseil d'administration de la société. Par ailleurs une enquête a montré qu'il n'y avait pas de manquement constaté dans ce cas mentionné, selon le zurichois.

Le quotidien britannique remet cependant en cause l'indépendance de cette enquête car elle aurait été menée par le propre cabinet d'audit de Leonteq, EY, et non par un cabinet indépendant. Leonteq de son côté fait remarquer que l'examen n'a pas été mené par la même équipe que d'habitude. Une équipe spéciale d'EY a été chargée de l'enquête et cette dernière a également jugé qu'il n'était pas nécessaire de rapporter l'affaire.

Après avoir cédé jusqu'à 11% lundi après la parution de l'article du Financial Times et plus de 6% mardi, l'action Leonteq se reprenait. A 10h00, le titre s'enrobait de 2,1% à 37,25 francs suisses dans un marché SPI en hausse de 0,12%.

