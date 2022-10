Les actions de Leonteq ont été martelées après un rapport du FT sur une activité commerciale inhabituelle.

Le FT a rapporté lundi que des dénonciateurs ont accusé l'auditeur EY d'avoir blanchi des transactions suspectes, y compris le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, dans une enquête qu'il a menée cette année pour Leonteq, un client de longue date.

L'entreprise n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Le FT a cité Leonteq qui a déclaré qu'elle avait "une politique stricte de tolérance zéro concernant les comportements commerciaux non conformes" et que toutes les allégations étaient "gérées, surveillées et signalées avec le soin et le processus requis."

Ses actions ont encore chuté de 7% à Zurich mardi, s'ajoutant à une baisse de 19% lundi, donnant à la société une capitalisation boursière de moins de 700 millions de francs suisses(700,63 millions de dollars).

(1 $ = 0,9991 franc suisse)