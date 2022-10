Presse: des soupçons d'aide au blanchiment d'argent pèsent sur Leonteq

Zurich (awp) - Le spécialiste de produits dérivés Leonteq aurait fermé les yeux sur des opérations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, rapporte le Financial Times (FT), citant des lanceurs d'alerte.

Deux opérations intervenues en 2021 auraient dû être rapportées aux autorités françaises en raison des soupçons de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, écrit le journal britannique. Des commissions importantes auraient été payées à une entreprise basée dans les îles Vierges britanniques en lieu et place du négociant français qui a vendu les produits Leonteq sans que l'entreprise zurichoise le rapporte.

Interrogé par FT, Leonteq a souligné sa politique de tolérance zéro envers des affaires non conformes aux régulations en place. Tous les reproches ont été examinés avec attention et une enquête a montré qu'il n'y avait pas de manquement constaté dans ce cas mentionné, selon le zurichois.

Le quotidien britannique remet cependant en cause l'indépendance de cette enquête car elle aurait été menée par le propre cabinet d'audit de Leonteq, EY, et non par un cabinet indépendant. Leonteq de son côté fait remarquer que l'examen n'a pas été mené par la même équipe que d'habitude et que cette dernière avait également jugé qu'il n'était pas nécessaire de rapporter l'affaire.

Les lanceurs d'alerte critiquent en outre l'habitude de communiquer de manière informelle avec les clients via Whatsapp notamment, ce que Leonteq réfute.

Interrogé par AWP, Leonteq s'est engagé à commenter cette affaire vers midi.

