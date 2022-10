Rating Leonteq: Fitch confirme "BBB-", perspective positive

Zurich (awp) - L'agence de notation Ficth reconduit son appréciation "BBB-" pour la capacité d'endettement sur le long terme du spécialiste des produits structurés Leonteq, tout comme la perspective positive.

La société zurichoise dispose d'une base de capital croissante et présente une gestion du risque et des liquidités rigoureuse, estime l'agence dans son rapport. Le risque de défaut est jugé modéré et bien géré.

Les récents reproches parus dans la presse sur des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et des lacunes dans le contrôle interne demeurent pour l'heure sans effets notables sur la réputation ou les activités de l'entreprise. Le cas échéant toutefois, Ficth pourrait être amené à revoir son jugement à la baisse.

ys/mk/jh