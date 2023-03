Lepermislibre: Calendrier de communication financière 2023 13/03/2023 | 18:21 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse Lyon, le 13 mars 2023 Calendrier de communication financière 2023 Lepermislibre, pionnier de l’auto-école en ligne en France, annonce son calendrier de communication financière pour l’année 2023. 6 avril 2023 : Résultats annuels 2022

6 avril 2023 : Chiffres d’affaires du 1 er trimestre 2023

24 mai 2023 : Assemblée Générale

13 juillet 2023 : Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2023

28 septembre 2023 : Résultats du 1 er semestre 2023

12 octobre 2023 : Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2023

11 janvier 2024 : Chiffre d’affaires annuel 2023 Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse. CONTACTS LEPERMISLIBRE Lucas TOURNEL, Président et Directeur Général Fabrice KILFIGER, Directeur Administratif et Financier invest@lepermislibre.fr ACTIFIN, relations investisseurs

Alexandre COMMEROT/ Foucauld CHARAVAY

+33 (0) 9 70 68 28 93

lepermislibre@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière

Isabelle DRAY

+33 (0)1 56 88 11 29

idray@actifin.fr A PROPOS DE LEPERMISLIBRE Fondée en 2014 à Lyon, Lepermislibre est une auto-école en ligne à l’avant-poste de la digitalisation du marché de l’enseignement de la conduite. Lepermislibre réinvente la formation au permis de conduire en proposant une offre en rupture avec les acteurs traditionnels, plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération « digital native » qui a grandi avec le développement du numérique. Clé de voute de son offre, Lepermislibre fédère une communauté de plus de 900 enseignants de la conduite fidèles[1], engagés et passionnés, tous diplômés d’Etat, qui délivrent au quotidien une qualité de formation reconnue : près de 240 000 leçons ont ainsi été notées par les candidats, depuis la création de l’entreprise, pour une note globale de 4,94/5[2]. Son modèle digital, plus agile, totalement transparent et 30% moins cher qu’en auto-école traditionnelle lui a permis d'attirer près de 400 000 candidats déjà formés au code de la route ou au permis B. Notée près de 5 étoiles sur Trustpilot par les utilisateurs, la plateforme propose via des espaces personnels, de meilleures méthodes d’apprentissage et de révisions au Code de la Route, ainsi que la possibilité de réserver ses heures de conduite depuis plus de 500 villes et sur plus de 1 480 points de rendez-vous partout en France, avec l’enseignant de son choix, et ce 7/7 jours, de 6 heures à 23 heures, permettant de se détacher de toutes les contraintes de temps et de lieux. La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR001400F2Z1, mnémo : ALLPL) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance Pour plus d’information sur la société : www.lepermislibre.fr [1] Taux de fidélité de 82% depuis 2018 [2] Source : lepermislibre Fichier PDF dépôt réglementaire



Langue : Français Entreprise : Lepermislibre 29 avenue Joannes Masset 69009 Lyon France Téléphone : +33660423991 Internet : ww.lepermislibre.fr ISIN : FR001400F2Z1 Catégorie AMF : Informations privilégiées / Autres communiqués EQS News ID : 1581313 Fin du communiqué EQS News-Service 1581313 13-Mars-2023 CET/CEST

