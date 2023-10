Lepermislibre: Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Hausse de +14% de l’activité par rapport au T3 2022

L’évolution favorable du mix ventes se poursuit

Lyon, le 5 octobre 2023 –lePERMISLIBRE - ISIN : FR001400F2Z1, mnémonique : ALLPL, le pionnier de l'auto-école en ligne en France, publie son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023.

En K€

Normes comptables françaises 9 mois T3 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. Chiffre d’affaires 12 856 10 897 +18% 4 218 3 715 +14% Dont candidats classiques 5 580 3 291 +70% 1 816 1 137 +60% Dont candidats CPF 7 257 7 605 -5% 2 395 2 578 -7% Autres 20 - na 7 - na

Le chiffre d’affaires du T3 2023 s’élève à 4,2 M€, en hausse de +14% par rapport à la même période en 2022, intégrant la saisonnalité traditionnelle du secteur liée à la période estivale et une forte reprise de l’activité en septembre.

Le trimestre a bénéficié d’une nouvelle hausse soutenue de +60% des ventes réalisées auprès des candidats classiques auto-finançant leur formation au permis de conduire, se traduisant par une poursuite du rééquilibrage de l’activité à leur profit.

La baisse du chiffre d’affaires de 7% auprès des candidats finançant leur apprentissage avec le CPF (Compte Personnel de Formation) est liée au renforcement des mesures de vérification de l’identité numérique mises en place fin 2022 par les pouvoirs publics, réduisant le montant des commandes reçues via ce canal et impactant avec un décalage de quelques mois le nombre d’heures de conduite réalisées sur le terrain. Les effets de ces mesures se sont progressivement dissipés sur le 1er semestre et les ventes réalisées auprès des candidats CPF devraient reprendre le chemin de la croissance au 4ème trimestre pour retrouver les niveaux de l’exercice précédent.

Au 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires réalisé auprès des candidats classiques représente 43% de l’activité, comparé à 30% sur la même période en 2022. Cette évolution, sur laquelle s’était engagée la société, est favorable pour le financement du cycle d’exploitation, allégeant le besoin en fonds de roulement, les achats de prestations étant réglés comptant par les clients dès les commandes passées.

Au 4ème trimestre 2023, lePERMISLIBRE anticipe une croissance plus dynamique de l’activité sur le rythme du mois de septembre. Le lancement de nouveaux services en matière d’assurance destinés aux candidats engagés dans l’apprentissage du permis de conduire seront annoncés très prochainement.

Prochain communiqué

23 janvier 2024 : chiffre d’affaires annuel 2023

A PROPOS DE LEPERMISLIBRE

Fondée en 2014, pionnier de l’auto-école digitale en France, lePERMISLIBRE réinvente la formation au permis de conduire en proposant une offre en rupture avec les acteurs traditionnels, plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération « digital native » qui a grandi avec le développement du numérique. lePERMISLIBRE fédère une communauté de plus de 1 000 enseignants de la conduite fidèles, engagés et passionnés, tous diplômés d’État. Son modèle digital, plus agile, totalement transparent et 35% moins cher qu’en auto-école traditionnelle lui a permis d'attirer près de 470 000 candidats.

Notée près de 5 étoiles sur Trustpilot par les utilisateurs, la plateforme propose via des espaces personnels, de meilleures méthodes d’apprentissage et de révisions au Code de la Route, ainsi que la possibilité de réserver ses heures de conduite depuis plus de 500 villes partout en France, avec l’enseignant de son choix, et ce 7/7 jours, de 6 heures à 23 heures, permettant de se détacher de toutes les contraintes de temps et de lieux.

La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR001400F2Z1, mnémo : ALLPL) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance.

