Les Agences de Papa: Forte hausse du Chiffre d’affaires et des revenus connexes au 1er semestre 2022

Communiqué de Presse - Le 22 août 2022 à 18h Forte hausse du Chiffre d'affaires et des revenus connexes

au 1 er semestre 2022

au 1 er semestre 2022 Les Agences de Papa, société cotée sur Euronext Access+ (MLPAP), publie ses revenus semestriels consolidés au 30 juin 2022. Le premier semestre 2022 a été marqué à la fois par une forte croissance du chiffre d'affaires et la génération de nouveaux revenus d’activités connexes (chiffres non audités) : Les Agences de Papa enregistre des revenus d'activités connexes, issus du lancement de Versity, le premier métavers dédié à l’immobilier, pour un montant de 4.469 K€. Ces revenus seront convertis comptablement en chiffre d'affaires [1] à l'issue du dernier tour de l'ICO prévu au 2 nd semestre 2022.

[1] La filiale, Les Agences de Papa France, a réalisé un chiffre d’affaires de 391 K€ au premier semestre 2022, contre 50 K€ au premier semestre 2021. Cette progression traduit la montée en puissance de l'activité commerciale de transaction immobilière. Perspectives 2022 revues à la hausse La réussite du lancement de Versity conduit la société à revoir ses prévisions annuelles 2022 à la hausse. Compte tenu des perspectives de développement du Métaverse Versity, la société Les Agences de Papa revoit son objectif de chiffre d’affaires 2022 à la hausse. La finalisation de l’ICO ainsi que la mise en activité de la plateforme de NFT au second semestre devraient permettre d’atteindre un nouvel objectif de 10 Millions d’Euros (contre 1,5 M€ annoncé en avril dernier). Les Agences de Papa, entreprise actuellement cotée sur Euronext Access+, confirme son intention de demander à terme un transfert de cotation de ses titres sur Euronext Growth. Les deux papas fondateurs, Nicolas Fratini & Frédéric Ibanez déclarent : « Nous remercions chaleureusement tous les actionnaires qui nous ont accordé leur confiance. Ensemble nous allons franchir un nouveau cap ! » Récapitulatif des faits marquants du premier semestre 2022 En vue d’assurer le financement de ses activités, la société a poursuivi ses actions de recherche de financement, soit directement en capital, soit en dettes. Sur le premier trimestre 2022, les participations au capital directement ou indirectement, ont ainsi été de 2 450 K€ dont 2 000 K€ via le Groupe Holmarcom (Maroc) et 450 K€ via un groupe d’investisseurs européens. Parallèlement, le Groupe a entrepris de réduire sa structure de coûts, en capitalisant sur les actions d’automatisation et d’industrialisation des process, entraînant la diminution des effectifs des équipes commerciales (et des coûts associés) de 92 personnes au 31 décembre 2021 à 56 personnes au 31 mars 2022 et réduisant proportionnellement les besoins en financement. Ces efforts de diminution des coûts se sont poursuivis sur le deuxième trimestre 2022. Enfin, la société a lancé en mai 2022 un nouveau projet visant à accélérer et faciliter la digitalisation des métiers de l’immobilier autour d’une solution métaverse. Dans ce but, une levée de fonds via une ICO (Initial Coin Offering) a été lancée courant avril 2022, et est structurée en plusieurs rounds. Versity, le 1er métavers européen dédié à l’immobilier Les Agences de Papa sont la seule société cotée en Bourse à porter un projet européen de métavers dédié aux acteurs du monde de l’immobilier. Le Métavers VERSITY se veut, à terme, une réplique du monde réel dans laquelle il est possible de créer, vendre ou acheter des parcelles virtuelles sous forme de NFT PARSELL. Les différents pays et territoires sont découpés sous forme de terrains, correspondants à des codes postaux. En offrant une réplique à l'identique du monde réel, l’objectif de Versity n’est pas de supprimer les visites physiques mais de permettre aux potentiels acheteurs de sélectionner de manière plus efficace et plus rapide les biens immobiliers qui correspondent à leurs critères de recherche. Ce faisant, Versity permettra aux agents immobiliers de disposer d’une base de clientèle mieux ciblée, et donc d’optimiser l’efficacité du processus de vente en réduisant par exemple le nombre de visites sur site trop peu qualifiées. Le Métaverse Versity offre une multitude de possibilités dans le monde réel et dans le virtuel pour : Acheter, vendre ou louer un bien immobilier réel partout dans le monde

Visiter de manière immersive des biens immobiliers réels et leurs environnements directs

Personnaliser les biens réels selon ses envies

Proposer une offre de services réels (déménagement, financement, aménagement, etc.)

Accéder à des parcelles virtuelles sous forme de NFT Parsell et génératrices de revenus (locatifs et autres)

Proposer des services virtuels (conception 3D, architecture, design, etc.) Après le lancement réussi du 1er round de l’ICO au cours du 1er semestre 2022, le plan de marche du projet Versity se poursuivra au 2nd semestre : Lancement des quatre autres rounds de l’ICO ;

Développement de l’architecture technique du Metaverse afin d’aboutir au lancement d’une version beta de Versity fin 2022 ;

Ouverture de la Marketplace dédiée à Versity qui servira en premier lieu à acheter ou vendre des parcelles (les NFT Parsell).

À propos des Agences de Papa : Les Agences de Papa sont un réseau immobilier digital indépendant, créé en octobre 2019 par 2 papas niçois entrepreneurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez. La société propose une offre unique et différenciante, basée sur le concept d’une agence immobilière 100% digitale à commission fixe. www.lesagencesdepapa.fr



