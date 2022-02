Les Agences de Papa: La plateforme LesAgencesdePapa.fr lance « Papa Partners », une offre attractive destinée aux professionnels de l'immobilier

Communiqué de Presse - Le mardi 1er février 2022

La plateforme LesAgencesdePapa.fr lance « Papa Partners »,

une offre attractive destinée aux professionnels de l'immobilier

Les Agences de Papa, leader de l'immobilier digital en France, coté sur Euronext Access+, ouvre sa plateforme aux professionnels de l'immobilier (agences immobilières indépendantes, négociants, mandataires.) qui souhaitent devenir des « Papa Partners ». Désormais, ces professionnels ont la possibilité de diffuser l'ensemble de leur parc sur la plateforme www.lesagencesdepapa.fr dans le cadre de collaborations inter-agence. Plusieurs partenariats sont d'ores et déjà signés et les premières annonces sont déjà en ligne, identifiables par la mention « Papa Partners ». Les Agences de Papa bénéficient d'une forte croissance du nombre de contacts acquéreurs qualifiés, avec plus de 25 000 demandes sur le dernier trimestre 2021.

Avec "Papa Partners", Les Agences de Papa lance une offre "B to B" attractive, à destination de tous les professionnels de l'immobilier. C'est une évolution majeure de l'offre qui s'inscrit dans la dynamique de croissance de la startup. Une mise en avant qui permet à ces partenaires d'obtenir plus de visibilité sur les biens qu'ils commercialisent. Un "gagnant-gagnant" qui, grâce à la notoriété croissante des Agences de Papa (qui atteint près de 20% en 2021[1]), permettra aux "Papa Partners" de diffuser leurs annonces à plus grande échelle, et aux futurs acquéreurs, d'avoir davantage de choix pour trouver le bien de leurs rêves.

Une offre simple et efficace pour le professionnel de l'immobilier :

Une diffusion sans frais sur notre site et nos réseaux sociaux,

Une visibilité de 3 millions de visites en 2021 et de plus de 30.000 abonnés sur nos réseaux sociaux,

Un interlocuteur dédié et disponible 6 jours / 7,

Fini le partage d'honoraires : des honoraires fixes de seulement 2.200?HT payée aux Agences de Papa, au succès et peu importe le montant des honoraires du professionnel, dont 10% reversé à une association,

Plus de flexibilité pour négocier une offre et conclure la transaction.

Un partenariat équitable

Depuis la création de l'entreprise, Nicolas Fratini & Frédéric Ibanez ont souhaité mieux répondre aux attentes des consommateurs en termes de digitalisation et de baisse des honoraires, tout en inscrivant leur projet dans une démarche sociétale pour rompre avec les habitudes d'un secteur traditionnel, ne répondant plus aux codes et aux attentes de la société actuelle. C'est un modèle complémentaire qui vient enrichir l'offre initiale et qui cohabitera de manière totalement transparente sur la plateforme. Comme lors du lancement de la startup en octobre 2019, Les Agences de Papa ont une occasion supplémentaire de montrer que leur engagement en faveur d'un accès à la propriété par le plus grand nombre se double d'un engagement sociétal : 10% des revenus de ce modèle économique additionnel, seront reversés à des associations en lien avec les objectifs de notre comité de mission constitué, pour rappel, de Tiphaine Auzière, Anny Courtade, Alexandra Imbert, Philippe Journo, Jean-Marc Ribes, Teddy Riner et Isabelle Simon.

Plus de marge pour les indépendants et des frais d'agence plus bas pour les clients

Cette nouvelle offre permet désormais aux professionnels de l'immobilier qui souhaitent pratiquer l'inter-agence avec Les Agences de Papa de s'affranchir d'un partage d'honoraires 50/50. Désormais, ces agences auront la possibilité de réduire le montant global des frais pour leurs clients, sans pour autant réduire leur propre rémunération. Grâce aux honoraires fixes des Agences de Papa, ils gagneront en compétitivité face aux grands réseaux, tout en respectant toujours l'intérêt du client. Mécaniquement, cela permet de faire baisser le prix du bien et de faciliter la transaction immobilière, ce qui reste la priorité et l'ambition des deux entrepreneurs.

Frédéric Ibanez & Nicolas Fratini - Les Papas Fondateurs : « Nous sommes très heureux de collaborer avec des professionnels de l'immobilier engagés autour d'un projet novateur et équitable. Les valeurs que nous prônons ont toujours un objectif unique : permettre l'accession à la propriété au plus grand nombre et au meilleur prix. Ce rapprochement avec ces partenaires, est une nouvelle étape pour permettre à nos clients de concrétiser leurs projets. C'est une évolution considérable dans la relation inter-agence immobilière. Nos clients vont bénéficier d'une offre élargie et nos partenaires d'une forte visibilité pour diffuser leurs biens immobiliers, sans aucun frais, avec plus de flexibilité dans la négociation grâce à notre offre fixe payée uniquement au succès. Tout ceci, va bénéficier à des causes sociales et sociétales par le versement de 10% des revenus liés à cette nouvelle activité. »

À propos des Agences de Papa : Les Agences de Papa sont un réseau immobilier digital indépendant, créé en 2019 par 2 papas niçois entrepreneurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez. La société propose une offre unique et différenciante, basée sur le concept d'une agence immobilière 100% digitale à commission fixe.

