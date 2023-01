Les Agences de Papa

Les Agences de Papas SA présentera officiellement Versity® au CES 2023 de Las Vegas La core team de Versity® au sein de la délégation française au CES de Las Vegas

Le CES, le rendez-vous majeur de toute la tech mondiale

Présentation officielle de la version de démonstration du métavers Versity® Présentation de Versity® à la délégation française au CES de Las Vegas La Team Versity® sera présente dans le village Web3 Tokenization de l’Europa Park du Consumer Electronic Show (CES) 2023 à Las Vegas du 5 au 8 janvier. À cette occasion, Les Agences de papa présenteront officiellement Versity®, le premier métavers européen immobilier, au ministre de la transition numérique, Jean-Noël Barrot. Une nouvelle occasion de démontrer que le monde réel et le monde virtuel peuvent se rejoindre dans Versity®, le métavers en passe de révolutionner le monde de l’immobilier. Le CES, le rendez-vous majeur de toute la tech mondiale Le Consumer Electronic Show est le rendez-vous international de référence de la tech mondiale. Avec plus de 40 000 Visiteurs en 2022 il reste l’un des plus grands salons technologiques au monde. Pour cette 56ème édition, le thème de ce rendez-vous immanquable est “tech for a better tomorrow” Présentation officielle de la version de démonstration du métavers Versity® La Team Versity® présentera à l’ensemble des plus grands acteurs du digital et de la tech le premier métavers au monde dédié à l’immobilier. Les Fondateurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez auront pour l’occasion la possibilité de partager le projet à une sélection des quelques 4000 journalistes accrédités et de participer au Gala Francophone officiel du CES. Les principaux acteurs français de Business France, BPI, FrenchTech s’y donnent rendez-vous pour rencontrer les décideurs des 40 délégations présentent lors de cet événement incontournable. À propos des Agences de Papa : Les Agences de Papa sont un réseau immobilier digital indépendant, créé en octobre 2019 par 2 papas niçois entrepreneurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez. La société propose une offre unique et différenciante, basée sur le concept d’une agence immobilière 100% digitale à commission fixe. www.lesagencesdepapa.fr Contacts ACTIFIN Isabelle DRAY ACTIFIN Loris DAOUGABEL ACTIFIN Jean-Yves BARBARA Presse Financière Presse Corporate Relations Investisseurs idray@actifin.fr ldaougabel@actifin.fr jybarbara@actifin.fr Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 01 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



