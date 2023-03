Les Agences de Papa

Les Agences de Papa: Mise en place d'une ligne de financement d'un montant maximum de 10 M€ par émission de bons d'émission d'actions au prix fixe de 2€ l'action



14-Mars-2023 / 18:47 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Mise en place d’une ligne de financement d’un montant maximum de 10 M€ par émission de bons d’émission d’actions au prix fixe de 2€ l’action Nice, le 14 mars 2023 - 18h La société les Agences de Papa (ISIN : FR0014003I41, Mnémonique : MLPAP), 1 re agence immobilière digitale de France, cotée sur Euronext Access+ Paris depuis le 12/05/2021, annonce l’émission de 5 millions de bons d’émission d’actions pour un montant maximum de fonds levés de 10 millions d’euros en cas de tirage de la société. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son projet de transfert de cotation sur Euronext Growth Paris qui pourrait avoir lieu prochainement, sous réserve de l’accord d’Euronext Paris SA. Sur décisions du conseil d’administration du 22 février et du 10 mars 2023, conformément à la délégation de compétence de l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2022, la Société LES AGENCES DE PAPA annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’un investisseur institutionnel engagé sur le long terme aux côtés de la société, par l’émission de bons d’émission d’actions exerçables à la demande des AGENCES DE PAPA. L’exercice des bons et la souscription des actions nouvelles de la Société en résultant sera à la seule initiative de la Société et à un prix de souscription de 2 euros par actions (sauf cas d’ajustement). Cette ligne de financement en fonds propres d’un montant maximum de 10 M€ s’inscrit dans le cadre du projet de transfert de la cotation des titres LES AGENCES DE PAPA du marché Euronext Access+ Paris vers Euronext Growth Paris, et vise à doter la société de ressources complémentaires pour poursuivre sa feuille de route tout en améliorant sa structure de capital. L’émission et la souscription de ces bons d’émission d’actions est donc conditionnée au transfert effectif de la cotation des titres de la société sur Euronext Growth Paris, sous réserve de l’accord d’Euronext Paris. Modalités de l’opération L’émission porte sur 5 millions de bons d’émission d’actions donnant le droit de souscrire chacun à 1 action nouvelle de la société à un prix fixe de 2 euros. Le ratio de conversion n’est donc pas lié au cours de bourse et ne pourra être ajusté qu’en cas d’émission ultérieure d’actions par la société à un prix inférieur à 2 euros. L’exercice des bons et la souscription des actions nouvelles de la Société en résultant sera à la seule initiative de la Société. Ces bons ne sont porteurs d’aucun intérêt, ils ne sont admis à la négociation sur aucun marché et expireront le 31 décembre 2024. Un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,93% du capital en cas d’exercice de l’intégralité des bons d’émission d’actions émis. Les actions nouvelles provenant de l’exercice des bons porteront jouissance à compter de leur émission et le nombre d’actions émises fera l’objet d’un avis Euronext ainsi que d’un communiqué de la société. À propos des Agences de Papa : Les Agences de Papa sont un réseau immobilier digital indépendant, créé en 2019 par 2 papas niçois entrepreneurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez. La société propose une offre unique et différenciante, basée sur le concept d’une agence immobilière 100% digitale. La société La société Les Agences de Papa est cotée sur Euronext Access+ (MLPAP). www.lesagencesdepapa.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



