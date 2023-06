Les Agences de Papa

Les Agences de Papa: Versity invitée par le groupe Dynamis au salon Provada



13-Juin-2023 / 08:00 CET/CEST

Versity invitée par le groupe Dynamis au salon Provada Versity (Euronext Access+/ code MLPAP), entreprise européenne leader dans le Web 3 et la réalité virtuelle appliqués à l'immobilier, est invitée par le Groupe Dynamis, acteur majeur de l'immobilier aux Pays Bas, à participer au salon immobilier Provada. Cet événement a lieu du 13 au 15 juin à Amsterdam et réunira les acteurs clés de l'industrie immobilière aux Pays-Bas. Versity, La Solution web3 et réalité virtuelle nouvelle génération, sera présentée aux participants du salon en partenariat avec le Groupe Dynamis. Groupe Dynamis, 'Local Heroes' Acteur historique de l'immobilier aux Pays-Bas Avec plus de 25 ans d'expérience le Groupe Dynamis (https://dynamis.nl) joue un rôle clé dans le secteur de l'immobilier aux Pays-Bas, en offrant une gamme complète de services à ses partenaires. Ils disposent de 50 succursales à travers le pays, employant plus de 550 personnes. Nicolas Fratini & Frédéric Ibanez : « Nous remercions chaleureusement notre partenaire, le Groupe Dynamis, pour cette invitation qui témoigne d'un fort intérêt pour notre technologie. Nous sommes fiers de présenter Versity, la première solution web3 et VR dédiée à l'immobilier. C'est un premier pas sur le marché très actif des Pays-Bas qui, avec plus de 200.000 transactions, est un marché mature et à la pointe de l'innovation. » Versity l'innovation made in France mise en avant en partenariat avec le Groupe Dynamis Le projet Versity® vise à créer des espaces immobiliers virtuels immersifs permettant aux utilisateurs de vivre des expériences uniques en explorant, visualisant et interagissant avec des biens immobiliers de manière innovante et immersive. La participation au salon Provada sera l'occasion pour Versity de dévoiler ses dernières réalisations, de partager ses connaissances et d'établir d'éventuels partenariats stratégiques. L'équipe de Versity sera présente sur le stand du groupe Dynamis pour répondre aux questions des visiteurs, discuter des opportunités de collaboration et présenter ses solutions innovantes. Provada "WE CAN BE HEROES" Provada est connu comme le plus grand salon de l'immobilier aux Pays-Bas. Avec plus de 275 exposants du secteur de l'immobilier (promoteurs de projets, investisseurs, constructeurs, architectes, financiers, conseillers, courtiers et associations de logement avec plus de 70 municipalités, provinces et le gouvernement central), il est le salon de référence au Benelux. L'événement de 2023 est prévu pour les 13, 14 et 15 juin et se déroule au RAI Amsterdam pendant trois jours. Il accueillera plus 24 000 visiteurs professionnels. Le slogan de l'édition 2023 est "WE CAN BE HEROES", suggérant un accent sur l'innovation, la durabilité et l'impact positif sur l'environnement bâti. Provada est une plate-forme clé pour le partage des connaissances, le réseautage et l'innovation dans l'industrie de l'immobilier néerlandaise et mondiale. Nous invitons chaleureusement tous les visiteurs du salon Provada à venir rencontrer l'équipe de Versity sur le stand 10-31 du Groupe Dynamis pour découvrir comment notre expertise en immobilier Web 3D peut transformer leur approche immobilière et créer des expériences immersives uniques. À propos de Versity® Versity® est une entreprise de la proptech spécialisée dans les solutions immobilières innovantes basées sur une visite virtuelle immersive en 3D des biens immobiliers et de leur environnement. Versity® permet aux clients de visiter les biens immobiliers de manière virtuelle et interactive, à tout moment et depuis n'importe où. Versity® est une entreprise cotée sur Euronext Access+ (FR0014003I41 / MLPAP).



