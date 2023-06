Les Agences de Papa : Versity présent au salon Provada

Versity (nouvelle dénomination commerciale de la société Les Agences de Papa) indique être invitée par le Groupe Dynamis, acteur majeur de l'immobilier aux Pays-Bas, à participer au salon immobilier Provada, qui a lieu du 13 au 15 juin au RAI Amsterdam.



Salon de référence au Benelux avec plus de 275 exposants du secteur de l'immobilier (promoteurs, investisseurs, constructeurs, collectivités locales...), Provada accueillera pendant trois jours plus 24.000 visiteurs professionnels.



La participation à ce salon, qui réunira donc les acteurs clés de l'industrie immobilière aux Pays-Bas, sera l'occasion pour Versity de dévoiler ses dernières réalisations, de partager ses connaissances et d'établir d'éventuels partenariats stratégiques.



L'équipe de Versity sera ainsi présente sur le stand 10-31 du groupe Dynamis pour répondre aux questions des visiteurs, discuter des opportunités de collaboration et présenter ses solutions innovantes.



'C'est un premier pas sur le marché très actif des Pays-Bas qui, avec plus de 200.000 transactions, est un marché mature et à la pointe de l'innovation', soulignent Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez.



