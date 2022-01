Les Agences de Papa : dévoile sa stratégie et veut accélérer

Les Agences de Papa, un réseau immobilier digital indépendant, a annoncé jeudi qu'il visait une accélération de sa croissance en 2022 dans le cadre d'une feuille de route qualifiée d''ambitieuse'.



La société, qui cote sur le segment Euronext Access+, prévoit notamment d'enrichir son offre au travers d'une gamme de services connexes susceptibles de générer des revenus additionnels.



L'agence immobilière 100% digitale - qui se différencie par des frais d'agence fixes de 2000 euros, quel que soit le prix de la transaction - explique notamment s'intéresser aux domaines du financement, de l'assurance et de la gestion des contrats du foyer (énergie, déménagement, diagnostic immobilier,...).



A cet égard, l'entreprise dit avoir justement engagé la recherche d'opportunités d'acquisitions sur ces activités connexes, avec l'objectif d'accélérer son changement de dimension.



Après une année 2021 'décisive', marquée notamment par le succès de

son entrée en Bourse, les prochains mois devraient voir l'arrivée de nouveaux investisseurs français et internationaux, assure la société d'immobilier.



Avec un cours de Bourse multiplié par six depuis son introduction, Les Agences de Papa vise désormais un prochain transfert sur le marché Euronext Growth Paris.



