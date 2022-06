Les Agences de Papa: “Versity®” séduit les investisseurs Énorme succès du 1er round de l’ICO initiée par Les Agences de Papa

Communiqué de presse – 27 juin 2022

“Versity®” séduit les investisseurs

Énorme succès du 1er round de l’ICO initiée par Les Agences de Papa

4.750.000 $ récoltés au 1er round de l’ICO Versity®

Un projet de métavers immobilier attractif et déjà très attendu pour les rounds à venir

Entrée de nouveaux investisseurs au capital des Agences de Papa

Versity®, le métavers des Agences de Papa qui fait rentrer l’immobilier dans une nouvelle ère !

L’ICO (Initial Coin Offering) de Versity®, le projet métavers des Agences de Papa, est officiellement lancé depuis le 23 juin dernier avec un premier round qui a tenu toutes ses promesses. En effet, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, ce n’est pas moins de 4.750.000 $ de token Sity® qui ont été réservés entre la prévente et le 1er round. Un engouement immédiat et un afflux important de nouveaux investisseurs qui crédibilise encore plus fortement ce projet de métaverse immobilier. Les prochains rounds s’annoncent prometteurs. De nombreux futurs investisseurs n’ayant pu rejoindre le premier round se sont déjà manifestés pour ne pas manquer les suivants sur les réseaux sociaux du projet Versity.

Une audience exceptionnelle sur les Réseaux Sociaux.

Grâce à une stratégie d’influence parfaitement menée, les comptes Twitter et Telegram VERSITY® ont atteint des records en termes d’audience en seulement quelques semaines. À date, c’est plus de 100 000 abonnés aux comptes Telegram et Twitter du projet. Versity® devient ainsi le plus important influenceur immobilier européen et c’est sans compter la communauté Les Agences de Papa et celles de ses ambassadeurs de renom, le champion du monde Presnel Kimpembe et le judoka multimédaillé Teddy Riner.

« Le succès rencontré lors du 1er round de l’ICO Versity, dans un marché de la cryptomonnaie plus que tendu, démontre bien le réel potentiel et l’incroyable intérêt des investisseurs envers notre projet de métavers immobilier, reliant le virtuel au réel. C’est la 1ère étape prometteuse d’une nouvelle ère dans l’immobilier ! » expliquent les deux Papas fondateurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez.

Les prochains rounds de l’ICO seront communiqués très prochainement sur les réseaux sociaux de Versity (Twitter, Telegram, LinkedIn…).

De nouveaux investisseurs étrangers entrent au capital des Agences de Papa

La société Les Agences de Papa est heureuse de compter de nouveaux actionnaires étrangers, provenant des Pays-Bas, ils entrent au capital à hauteur de 450.000 euros. Les actions nouvelles n’ont pas encore été admises sur le marché d’Euronext Access Paris et le seront, dès la réouverture prochaine du cours, sous le même code que les actions existantes (ISIN FR0014003I41 – Mnémo MLPAP).

Les fonds ont été levés auprès d’un cercle restreint d’investisseurs, conformément à l’article L.411-2 I du Code monétaire et financier et ont permis à la société Les Agences de Papa de financer son besoin en fond de roulement et de poursuivre son activité. Le prix d'émission est de 2 € par action nouvelle.

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondants, figurent aux chapitres 5 et 6 du document d’information de la Société, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet :

https://lesagencesdepapa.fr/investisseurs.



À propos des Agences de Papa :

Les Agences de Papa sont un réseau immobilier digital indépendant, créé en octobre 2019 par 2 papas niçois entrepreneurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez. La société propose une offre unique et différenciante, basée sur le concept d’une agence immobilière 100% digitale à commission fixe. www.lesagencesdepapa.fr

À propos de Versity :

VERSITY est le premier métavers dédié à l'immobilier et au cycle de vie du logement, au service des profes- sionnels, des investisseurs et des particuliers. Le Métavers VERSITY ambitionne de devenir l’écosystème de référence pour les échanges, en temps réel, entre tous les acteurs concernés par une transaction immobilière. www.versity.io

Contacts