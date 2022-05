Les Agences de Papa : le projet de metaverse baptisé Versity

Les Agences de Papa indique baptiser 'Versity', son projet de premier metaverse au monde lié à l'immobilier réel et son écosystème, dont il pourrait annoncer dans les tout prochains jours la clôture des préventes.



'Versity va permettre à tous d'explorer et d'interagir dans un monde virtuel pour améliorer significativement les services proposés aux clients et aux professionnels de l'immobilier', explique le réseau immobilier digital indépendant.



'L'objectif est de donner à tous les acteurs plus de transparence sur l'environnement des biens immobiliers, un accès facile et sécurisé à plus d'informations sur les biens et services, et ainsi favoriser les décisions d'achat plus précises et plus rapides', poursuit-il.



Malgré le contexte sur les marchés de la cryptomonnaie, la startup se dit sur le point d'annoncer la clôture de ses préventes après seulement quelques jours, un engouement qui 'donne une perspective très encourageante quant à l'ICO publique lancée prochainement'.



La sursouscription provoquée par les nombreuses marques d'intérêt des investisseurs, va permettre de sélectionner et finaliser les derniers contrats de prévente en les ajoutant à ceux d'ores et déjà signés, et ainsi clôturer les préventes limitées à 4,1 millions d'euros.



