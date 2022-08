Les Agences de Papa : nette hausse du CA semestriel

La société Les Agences de Papa annonce que son premier semestre 2022 a été marqué à la fois par une forte croissance du chiffre d'affaires et la génération de nouveaux revenus d'activités connexes.



Ainsi, la filiale Les Agences de Papa France, a réalisé un chiffre d'affaires de 391 KE au premier semestre 2022, contre 50 KE au premier semestre 2021. 'Cette progression traduit la montée en puissance de l'activité commerciale de transaction immobilière', analyse l'entreprise.



Par ailleurs, les Agences de Papa enregistre des revenus d'activités connexes, issus du lancement de Versity (soit le premier métavers dédié à l'immobilier) pour un montant de 4.469 KE.



'Ces revenus seront convertis comptablement en chiffre d'affaires à l'issue du dernier tour de l'ICO prévu au 2nd semestre 2022', annonce la société.



A la suite de la réussite du lancement de Versity, Les Agences de Papa indique revoir ses prévisions annuelles 2022 à la hausse.



La finalisation de l'ICO ainsi que la mise en activité de la plateforme de NFT au second semestre devraient permettre d'atteindre un nouvel objectif de 10 Millions d'Euros (contre 1,5 ME annoncé en avril dernier).



Actuellement cotée sur Euronext Access+, la société confirme son intention de demander à terme un transfert de cotation de ses titres sur Euronext Growth.



