Les Agences de Papa : présente Versity au CES 2023

Les Agences de Papas annonce la présentation officielle de Versity® au CES 2023 de Las Vegas. La Team Versity® sera présente dans le village Web3 Tokenization de l'Europa Park du Consumer Electronic Show (CES) 2023 à Las Vegas du 5 au 8 janvier.



À cette occasion, Les Agences de papa présenteront officiellement Versity®, le premier métavers européen immobilier, au ministre de la transition numérique, Jean-Noël Barrot.



Le Consumer Electronic Show est le rendez-vous international de référence de la tech mondiale. Avec plus de 40 000 visiteurs en 2022 il reste l'un des plus grands salons technologiques au monde.



Les Fondateurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez auront pour l'occasion la possibilité de partager le projet à une sélection des quelques 4000 journalistes accrédités et de participer au Gala Francophone officiel du CES.



