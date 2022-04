Les Agences de Papa : vise une hausse de 5 fois des revenus

Le Groupe enregistre une multiplication par près de cinq du chiffre d'affaires entre le premier semestre 2021 (52 KE) et le deuxième semestre 2021 (249 KE).



Les premiers éléments de 2022 (200 KE de ventes sur les trois premiers mois de l'exercice en cours) s'inscrivent dans cette tendance d'accélération de la croissance.



La Direction anticipe la poursuite de cette dynamique avec l'objectif de multiplier par 5 les revenus en 2022 (1,5 ME, soit cinq fois les ventes 2021).



' Sur le premier trimestre de l'exercice 2022, le groupe a bénéficié des efforts publicitaires et technologiques déployés en 2021 et s'est s'appuyé davantage sur ses solutions automatisées et digitales pour absorber la hausse d'activité ' indique la direction.



Les coûts d'exploitation mensuels récurrents ressortent en mars 2022 à près de 0,6 ME, soit 46 % de moins que le niveau moyen constaté en 2021.



' Les Agences de Papa ont pour ambition de capitaliser sur les volumes traités (signature de 2 830 mandats sur le deuxième semestre 2021) en développant une offre de services connexes via des accords de partenariat avec des acteurs spécialisés ' rajoute le groupe.



