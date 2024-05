Enfin, LCB annonce le lancement prochain de son 9ème Eco 'City à Xonrupt-Longemer en lieu et place d'une ancienne entreprise de travaux publics. A l'instar de l'Eco'City d'Epinal, ce nouveau projet comprendra une phase de déconstruction, de tri, de réemploi et de valorisation des matières des anciens matériaux sains du batîment industriel dans une démarche constante d'empreinte écologique faible. Ce programme de 40 logements, proposera une offre diversifiée incluant des logements seniors, sociaux et intermédiaires. Afin de favoriser le développement de la qualité urbaine, LCB entend également ajouter des services complémentaires tels qu'une maison médicale et des commerces.

