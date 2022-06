Communiqué de presse - Epinal, le 22 Juin 2022

Obtention de la qualification d'Entreprise Innovante auprès de Bpifrance

Développement d'un projet innovant d'efficacité

énergétique en divisant par deux la consommation énergétique des bâtiments

Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) franchit une nouvelle étape dans sa démarche innovante en faveur de l'impact de la construction sur l'environnement. Son projet innovant Landair'Am vise à réduire la consommation énergétique des bâtiments dans une démarche de réutilisation des matériaux de déconstruction et bénéficie désormais de l'appui de Bpifrance.

Inscrite dans une démarche d'innovation perpétuelle dans la conception et la réalisation de ses projets, LCB s'est vue attribuer le label « d'entreprises porteuses de projets de développement innovants et stratégiques ».

LCB bénéficie, désormais, de l'accompagnement de Bpifrance, en charge du développement des sociétés innovantes. L'obtention de ce label offre, pour une durée de 3 ans renouvelable, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation FCPI d'investir dans le capital de LCB et pour leurs souscripteurs, de profiter des avantages fiscaux correspondants. Les FCPI ont l'obligation d'investir au moins 70 % de leur actif dans des PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes.

La stratégie d'innovation de LCB portée en interne par une équipe de R&D et ses perspectives de développement économique ont directement participé à l'obtention du label.

Un projet d'efficacité énergétique accompagné par Bpifrance

En décembre 2021, Les Constructeurs du Bois annonçait la nomination par Cerema Lab du projet Landair'Am. Ce programme innovant de Recherche et Développement vise à développer un réseau de chaleur afin de répondre aux enjeux d'énergie décarbonée, en puisant l'énergie gratuite située dans les couches superficielles du sol (<3m), et en ré-employant des gravats, in situ, de déconstruction.

Répondant à tous les critères énergétiques d'économie circulaire et de production d'énergie décarbonée, cette solution bénéfice désormais de l'accompagnement de Bpifrance pour les trois prochaines années. Les investissements en R&D réalisés doivent conduire à la sortie d'un premier prototype dès 2023. D'ici 3 ans, cette activité pourrait générer un chiffre d'affaires supplémentaire de l'ordre de 7 M€ pour LCB.

Grâce à ce concept novateur, la Société enrichit son offre en faveur des futurs Eco'City et réitère sa volonté d'intégrer de manière systématique des solutions écoresponsables dans ses réalisations.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires 1er semestre 2022 : lundi 18 juillet 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

