Communiqué de presse - Epinal, le 14 février 2022

LCB poursuit le déploiement des Eco'City dans le Grand-Est

Signature d'un 6ème Eco'City à Chantraine

Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) est heureux d'annoncer être lauréate du concours lancé par la ville de Chantraine pour réaménager le parc de l'Arsenal. L'éco-promoteur y réalisera son 6ème Eco'City qui totalisera 29 logements, 2 pavillons et 1 micro-crèche. Situé sur une ancienne zone militaire en lisière de forêt, ce nouveau programme immobilier développera une surface habitable de 3 300 m2, représentant un chiffre d'affaires de 10 M€.

Une localisation privilégiée

Au sud-ouest d'Épinal, le parc de l'Arsenal de Chantraine se trouve dans un îlot de verdure, à proximité de tous les commerces et des services et bénéficie également, à quelques minutes, des équipements publics de l'agglomération spinalienne. Le projet d'aménagement du parc de l'Arsenal prévoit la réalisation d'un écoquartier mêlant logements et services, pharmacie et maison médicale localisé entre les quartiers de la Camerelle, des vergers et des faubourgs de la route des Forges.

Un condensé de la démarche écologique et sociétale de LCB

Pour ce nouvel ensemble immobilier, qui sera certifié NF Habitat HQE®, LCB réaffirme ses engagements de promoteur responsable plaçant l'usager au cœur de ses réflexions et de ses programmes. Vitrine des valeurs de l'éco-promoteur, l'Eco'City de Chantraine a été conçu en partant de son environnement et du territoire dans lequel il s'inscrit pour en devenir une réelle valeur ajoutée.

Dans une démarche globale de réduction de l'empreinte carbone et d'économie circulaire, le projet répond à la charte Eco'City by LCB se traduisant, notamment, par la réalisation de logements en ossature bois et l'utilisation de matériaux biosourcés, une biodiversité en site urbain et une mobilité douce. De même, les arbres coupés seront réutilisés pour la construction du kiosque en bois, lieu de vie de cet espace partagé.

Afin de favoriser les interactions sociales et les espaces communs, l'Eco'City prévoit la réalisation d'un grand nombre de surfaces extérieures, de balcons, de terrasses et de jardins.

Le chantier démarrera fin 2022 et sera livré fin 2024.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : mardi 1er mars 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand-Est de la France. Dès 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB innove sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PEA-PME

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 17 28 32 85

