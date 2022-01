Les Constructeurs Du Bois : LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX COLLABORATEURS POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES CONSTRUCTEURS DU BOIS

Communiqué de presse - Epinal, le 12 janvier 2022

Nomination de deux nouveaux collaborateurs pour accompagner la croissance des Constructeurs du Bois

Les Constructeurs du Bois est heureux d'annoncer la nomination de Manuel Da Costa au poste de directeur projet et de Robin Simon en tant que commercial immobilier afin de consolider les équipes et de répondre à la forte croissance d'activité de l'éco-promoteur immobilier du Grand Est.

Responsable et Directeur de projet, Manuel Da Costa dispose d'excellentes connaissances dans la réhabilitation ou la construction de bâtiments complexes. Il a piloté des opérations de construction et de rénovation en conception réalisation, en partenariat public privé, en MGPE, en maîtrise d'œuvre et en conduite de travaux. Cette expérience acquise en entreprise générale et dans l'ingénierie depuis plus de 25 ans, et sa rigueur lui permettent de concevoir, d'optimiser et de coordonner la conception de tout type d'équipement avec une orientation durable forte. Depuis le mois de janvier 2022, Manuel Da Costa met son sens de la synthèse, son expertise TCE, son organisation et son ingéniosité au service des Constructeurs du Bois pour une structuration de l'équipe opérationnelle et son management.

Après une licence d'économie et de gestion, Robin Simon décide de se positionner dans l'immobilier et entreprend une formation complémentaire avec un BTS Professions Immobilières pour se spécialiser dans la gestion et la négociation de biens immobiliers. A l'automne dernier, il a intégré Les Constructeurs du Bois en alternance, et a mis rapidement en pratique son expérience personnelle et sa motivation. Il assure la prospection, la promotion et la vente des biens pour les particuliers, soit en direct, soit par le biais d'un réseau d'agences immobilières. Interlocuteur privilégié, il assure le suivi client de la vente à la livraison du bien et il est un vecteur de l'image et des valeurs de l'entreprise.

« 2022 s'ouvre sur de belles perspectives pour LCB : de beaux défis s'ouvrent à nous avec le démarrage de la construction de nouveaux écoquartiers et de maisons médicales. Nous sommes ravis d'agrandir nos équipes : l'intégration de nouvelles compétences sera un gage de qualité et d'efficacité pour nos clients. » déclare François Duchaine, PDG de LCB

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 : mardi 1er février 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand-Est de la France. Dès 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB innove sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 30 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

