Communiqué de presse - Epinal, le 28 novembre 2022

Signature d'un contrat avec La Caisse Centrale d'Activités Sociales (CCAS) d'Epinal pour la réalisation d'un bâtiment de 3 500 m²

LCB vient de signer un compromis de vente avec la CCAS de la ville d'Epinal en vue de la construction d'un bâtiment NF Habitat HQE© dans le centre-ville pour un budget de 12 M€. Cette nouvelle réalisation alliera construction bas carbone, circuit court et économie circulaire.

Un bâtiment NF Habitat HQE© et une matériauthèque

En lieu et place de l'ancien EHPAD du centre-ville d'Epinal, LCB construira un bâtiment certifié NF Habitat HQE© et labélisé Bois de France.

Situé dans un quartier de standing, cette future tour, construite principalement en bois, comprendra

35 logements de caractère incluant des terrasses généreuses et de larges ouvertures vers l'extérieur.

Fidèle à ses engagements pour une ville plus durable, LCB privilégiera le bois et l'isolation renforcée en matériaux biosourcés pour une réduction de l'empreinte énergétique de chaque logement. Dans la continuité des dispositifs mis en place pour l'Eco'City d'Epinal, qui ont permis de réduire de 45% les émissions de CO 2 , ce futur projet bénéficiera d'un bilan carbone encore amélioré.

Cette nouvelle réalisation sera par ailleurs dotée de l'innovation Landair'Am développée par LCB et soutenue par Bpifrance. Cette innovation répond aux enjeux de réduction de l'empreinte énergétique du bâtiment lors de sa construction et pour toute sa durée de vie :

Lors de la construction du bâtiment, l'innovation Landair'Am favorise le réemploi des gravats, in situ, de déconstruction ;

Une fois le bâtiment édifié, c'est un système de géothermie superficielle apportant une température constante en été comme en hiver.

Enfin, dans le prolongement du projet d'économie circulaire mené dans l'Eco'City pilote d'Epinal, LCB ouvrira une seconde matériauthèque valorisant l'ensemble des matériaux sains issus de la déconstruction.

Le chantier, dont les travaux démarreront mi-2024, sera livré au cours de l'année 2025.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires annuel 2022 : mercredi 1er février 2023 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE

Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 17 28 32 85

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJttYclqaJzHmHBvYspmbJaWmWZlmZKba5SVxWpoZ5/GmZpixmxqnMfJZnBomG5v

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77399-lcb-cp-batiment-centre-ville-epinal-281122.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews