Les Constructeurs Du Bois : LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : UNE NOUVELLE ANNEE DE FORTE CROISSANCE : +58,3%

Communiqué de presse - Epinal, le 1er février 2022

UNE NOUVELLE ANNEE DE FORTE CROISSANCE : +58,3%

Chiffre d'affaires 2021 supérieur à l'objectif

Un carnet de commandes en progression constante

Montée en puissance de l'offre Eco'City en 2021

Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 - MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois enregistre en 2021 un chiffre d'affaires de

8,1 M€ en forte hausse de 58,3% par rapport à l'année précédente.

En M€

Données non auditées 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 8,1 5,1 +58,3%

L'activité record de LCB est soutenue par la demande croissante des communes et des bailleurs pour les Eco'City, écoquartiers intergénérationnels conçus dans une réflexion globale de réhabilitation des centres villes de faible densité. A ce titre, le Groupe s'apprête à livrer la première tranche de l'Eco'City pilote d'Epinal dans les prochaines semaines.

L'exercice 2021 a également été marqué par le démarrage des travaux des Eco'City de Bouxières-aux-Dames (54), Cantebonne-Villerupt (54), Faulx (54), et Chantraine (88) portant à 6 le nombre d'écoquartiers confiés à l'éco-promoteur immobilier depuis le lancement de son offre en 2021. En parallèle, la société a poursuivi son activité historique avec la construction de nouvelles résidences seniors dans le cadre de sa marque Pays'ages et de trois maisons médicales Médi'centre.

L'ensemble de ces projets porte le carnet de commandes à 85 M€ en 2021 et représente plus de 250 lots.

Tout au long de l'exercice, LCB a pu s'appuyer sur sa stratégie de développement caractérisée notamment par une politique d'approvisionnement systématique en circuits courts et axée sur l'innovation. Fort de ses partenariats locaux, l'éco-promoteur immobilier a été moins impacté par l'augmentation du prix des matières premières et a pu réduire les aléas logistiques tout en assurant le bon suivi des projets en cours de réalisation.

Engagée dans une politique environnementale et sociétale ambitieuse depuis sa création en 2010, LCB a multiplié les initiatives en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte carbone, comme en témoignent la démarche NF HQE entreprise, l'intégration systématique du bois et la réutilisation des matériaux sains dans ces programmes immobiliers. En parallèle, la dimension intergénérationnelle de ses projets a permis d'encourager la mixité sociale et de créer du lien dans les quartiers qu'elle développe.

Très bonne orientation de l'activité en 2022

Disposant d'un carnet de commandes représentant plus de 41 000 m2 de projets en cours et à venir totalisant un volume d'activités de plus de 130 M€ d'ici 2025, Les Constructeurs du Bois entend poursuivre sa dynamique de croissance dès cette année et au-delà. Par ailleurs, en 2022, la société souhaite accélérer le développement de son modèle de commercialisation visant à réduire les risques de cycle de vente avec un objectif de 50% de ventes en bloc.

Disposant d'une excellente visibilité, la société affiche toute sa confiance pour ce nouvel exercice.

LCB réitère par ailleurs son souhait de transférer prochainement la cotation de ses actions sur Euronext Growth afin d'accroître l'attractivité et la liquidité de son titre.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : mercredi 23 mars 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand-Est de la France. Dès 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB innove sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts:

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86

