Forte croissance des résultats annuels 2020

Chiffre d'affaires : +29,5%

EBITDA : +24,6%

Résultat Net : +16,1%

Confirmation des perspectives de croissance de chiffre d'affaires en 2021

Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 - MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois présente ses résultats annuels 2020 en forte progression.

En M€

Données auditées 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires 5,1 3,9 +29,5% Marge brute de production 1,1 0,8 +33,0% EBITDA 0,7 0,6 +24,6% Résultat courant avant impôt 0,7 0,6 +21,0% Résultat net 0,5 0,4 +16,1%

Poursuite de la trajectoire de croissance en 2020

LCB a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5%, poursuivant ainsi la dynamique entamée depuis plusieurs exercices. Sur les trois dernières années, le Groupe affiche une progression moyenne de son activité de l'ordre de 80%, performance qui illustre la pertinence du modèle de croissance de LCB, reposant notamment sur le développement de résidences séniors en forte demande.

Rentabilité en hausse

Dans une conjoncture économique morose avec quelques décalages de chantiers liés au contexte sanitaire, LCB a veillé en 2020 à améliorer ses marges en privilégiant les circuits courts moins sujets aux aléas logistiques. La société est ainsi parvenue à accroître sa marge brute de production de 33,0%, faisant ressortir un taux de marge brute de 20,8% en hausse de 0,6 point par rapport à 2019.

L'EBITDA 2020 ressort à 0,7 M€, soit une augmentation de 24,6% par rapport à 2019. Cette progression est légèrement plus faible que celle de la marge brute en raison principalement d'une hausse ponctuelle de certaines charges externes liées à l'entrée en bourse par cotation directe sur Euronext ACCESSTM.

Après prise en compte de dotations aux amortissements de 0,1 M€ et d'un impôt sur les bénéfices de 0,1 M€, le Résultat net atteint 0,5 M€, soit une hausse de 16,1%.

Structure financière solide

Au 31 décembre 2020, les fonds propres de LCB affichent 1,4 M€, soit 50% de plus que ceux constatés fin 2019. La variation des capitaux propres provient de la contribution du résultat net 2020 et du transfert en réserves de l'intégralité de celui de 2019.

En 2020, la société a mis en place des financements à moyen terme pour soutenir la croissance de son BFR et préserver ses liquidités dans le contexte de la pandémie. La dette auprès des établissements de crédit s'élève en fin d'exercice à 1,6 M€. La trésorerie à cette date se monte à 1,0 M€, permettant à LCB de disposer des fonds nécessaires pour assurer son développement.

La Dette Nette ressort à 0,6 M€ au 31 décembre 2020 et représente 0,8 fois l'EBITDA 2020 et 0,4 fois les capitaux propres.

Perspectives favorables en 2021

Comme précédemment annoncé, la société affiche toute sa confiance pour 2021 grâce à un niveau de carnet de commandes élevé intégrant des projets en phase avec la réglementation RE 2020. Ainsi, la société va poursuivre la réalisation de l'écoquartier à Epinal dont la première tranche sera livrée dès la fin du mois de septembre 2021 soit moins d'un an après le lancement du chantier. Dès le troisième trimestre 2021, LCB démarrera son second écoquartier dans le centre-ville des Forges en région Grand-Est. L'activité sera par ailleurs portée par la construction de 3 nouvelles maisons médicales et de 2 nouvelles résidences seniors Pays'Ages.

Dans ce contexte favorable, Les Constructeurs du Bois réitère ses perspectives de réaliser un chiffre d'affaires en 2021 en hausse d'environ 40%.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires 1er semestre 2021 : mardi 6 juillet 2021 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts:

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86

