Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Les Constructeurs du Bois
  6. Actualités
  7. Synthèse
    MLLCB   FR00140007I9

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

(MLLCB)
Temps réel Euronext Paris  -  16:30 29/07/2022
5.100 EUR    0.00%
18:28LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Document AMF CP. 2022DD854734
PU
25/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
25/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Les Constructeurs du Bois : Document AMF CP. 2022DD854734

29/07/2022 | 18:28
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD854734

28 juillet 2022

FR00140007I9 - DD152607

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CFD CAPITAL SARL personne morale liée à François DUCHAINE, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

LEI : 969500QZN2BGCPF22V20

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 27 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.1000 Euro

VOLUME : 40.0000

PRIX UNITAIRE : 5.1000 Euro

VOLUME : 145.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.1000 Euro

VOLUME : 185.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 27 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.2000 Euro

VOLUME : 73.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.2000 Euro

VOLUME : 73.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 juillet 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Les Constructeurs du Bois SA published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 16:26:26 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
18:28LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Document AMF CP. 2022DD854734
PU
25/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
25/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
22/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Publications périodiques - Sociétés commerciales et industriel..
CO
21/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
20/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
19/0718/07/2022 : Communiqué de presse - Forte progression du CA au 1er semestre 2022
PU
19/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
18/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Lcb : forte progression du chiffre d’affaires au s1 2022
AN
18/07LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : Chiffre d'affaires 2è trimestre
CO
Plus d'actualités
Graphique LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
Durée : Période :
Les Constructeurs du Bois : Graphique analyse technique Les Constructeurs du Bois | Zone bourse
Graphique plein écran
Dirigeants et Administrateurs
Francois Duchaine Chairman & Chief Executive Officer
Cygrine Duchaine Director & Assistant Director
Christophe Baudon Director & Deputy director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS14.35%21
VINCI-2.55%51 934
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED2.40%31 826
LARSEN & TOUBRO LIMITED-4.95%31 788
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED5.87%21 266
QUANTA SERVICES26.71%20 879