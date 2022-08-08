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    MLLCB   FR00140007I9

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

(MLLCB)
Temps réel Euronext Paris  -  16:30 08/08/2022
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Les Constructeurs du Bois : Document AMF CP. 2022DD856624

08/08/2022 | 19:55
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2022DD856624

08 août 2022

FR00140007I9 - DD152768

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CFD CAPITAL SARL personne morale liée à François DUCHAINE, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

LEI : 969500QZN2BGCPF22V20

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.0000 Euro

VOLUME : 264.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.0000 Euro

VOLUME : 264.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 08 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Les Constructeurs du Bois SA published this content on 08 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 August 2022 17:54:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Cygrine Duchaine Director & Assistant Director
Christophe Baudon Director & Deputy director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS12.11%20
VINCI-1.09%52 764
LARSEN & TOUBRO LIMITED-5.67%31 638
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-1.80%30 455
QUANTA SERVICES19.41%19 581
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-3.63%19 298