Les Constructeurs du Bois : Document AMF CP. 2022DD857664

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2022DD857664
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19 août 2022
FR00140007I9 - DD152896
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
CFD CAPITAL SARL personne morale liée à François DUCHAINE, Président
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
LEI : 969500QZN2BGCPF22V20
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 18 août 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 5.0000 Euro
VOLUME : 1.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 5.0000 Euro
VOLUME : 1.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 19 août 2022