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    MLLCB   FR00140007I9

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

(MLLCB)
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Les Constructeurs du Bois : Document AMF CP. 2023DD899314

10/05/2023 | 18:41
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2023DD899314

10 mai 2023

FR00140007I9 - DD156518

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CFD CAPITAL SARL personne morale liée à François DUCHAINE, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

LEI : 969500QZN2BGCPF22V20

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 08 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.3000 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.3000 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Les Constructeurs du Bois SA published this content on 10 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 May 2023 16:40:29 UTC.


© Publicnow 2023
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CA
Résultat net
Dette nette
PER
Rendement
Capitalisation 18,2 M 20,0 M -
VE / CA -1
VE / CA 0
Nbr Employés -
Flottant 99,0%
Graphique LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
Durée : Période :
Les Constructeurs du Bois : Graphique analyse technique Les Constructeurs du Bois | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Francois Duchaine Chairman & Chief Executive Officer
Cygrine Duchaine Director & Assistant Director
Christophe Baudon Director & Deputy director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS-1.72%20
VINCI17.70%67 650
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED24.68%42 233
LARSEN & TOUBRO LIMITED13.44%40 613
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED51.26%28 447
QUANTA SERVICES, INC.20.00%24 825
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