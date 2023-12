Les Constructeurs du Bois est spécialisé dans la conception et la construction de bâtiments tertiaires, industriels et résidentiels à hautes performances énergétiques et écologiques. Les principales réalisations sont dans les domaines des maisons médicales et des résidences seniors. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - construction de résidences services seniors ; - construction de maisons médicales ; - construction d'écoquartiers. La totalité du CA est réalisée en France.

Secteur Construction et ingénierie