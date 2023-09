Les Docks Pétroles d'Ambès est spécialisé dans le stockage et l'expédition de produits pétroliers (carburants d'automobiles, gasoils, fiouls domestiques, fiouls lourds et carburéacteurs). A fin 2022, la société dispose de 2 entrepôts implantés à Bassens (capacité de stockage de 260 000 m3) et à Bayon (53 700 m3), et exploite le dépôt de la Société Pétrolière du Bec d'Ambès (capacité de stockage de 384 000 m3).