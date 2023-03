Les Eaux Minerales d'Oulmes S A : Oulmes - CP financier relatif aux résultats 2022

Le Conseil d'Administration des Eaux Minérales d'Oulmès s'est réuni le 16 mars 2023, sous la Présidence de Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH, et a examiné l'évolution de l'activité et arrêté les comptes au 31 décembre 2022.

Performance commerciale & opérationnelle solide dans un contexte qui reste mitigé

Dans un contexte économique et sectoriel difficile, LEMO a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2 196 MDH, en hausse de 26,6%, résultat d'une performance commerciale soutenue sur l'ensemble des gammes de produits. Face à la forte hausse des coûts de production et des frais liés à la distribution durant cette année, LEMO a mis en place divers chantiers d'efficacité opérationnelle, à travers l'optimisation des processus de production et de la chaîne logistique et l'amélioration de la performance des lignes industrielles. Cette initiative a permis de contenir l'impact de la hausse des coûts sur la profitabilité pour limiter le repli du résultat d'exploitation consolidé à -3,8% pour s'établir à 117 MDH. Le résultat net part du groupe 2022 s'établit à 60,9 MDH en hausse de 49,1% par rapport à 2021.

Renforcement de la performance extra-financière et des engagements de durabilité

En ligne avec sa mission d'entreprise citoyenne, LEMO a renforcé ses engagements de durabilité à l'égard de ses différentes parties prenantes durant l'année 2022 en multipliant les initiatives en matière de responsabilité sociale, sociétale, et environnementale. Ainsi, courant 2022, LEMO a été reconnu comme le 2ème meilleur employeur au Maroc et 13ème en Afrique et a adhéré à l'initiative We4She en faveur de la diversité et l'égalité des chances. L'entreprise a également accéléré ses actions en faveur des communautés et a obtenu le prix de meilleure initiative de Responsabilité Sociale d'Entreprise lors du Peace & Sports Awards 2022 à Monaco en partenariat avec Tibu Africa. En phase avec ses engagements climatique et énergétique, l'entreprise a adopté une feuille de route bas carbone. En outre, grâce aux efforts déployés, LEMO a reçu la certification Emirates Quality Mark par Emirate Autority for Standardization & Methodology pour soutenir le développement de l'exportation vers les pays du Golfe et a renouvelé ses différents certifications ISO.

Perspectives

Grâce à son positionnement de leader national et de référence en Afrique de l'hydratation saine et des boissons rafraichissantes, LEMO ambitionne d'accélérer sa stratégie pour un développement durable et responsable de ses activités. LEMO prévoit de continuer le déploiement de son programme d'investissement afin d'améliorer l'efficacité de son outil industriel et de renforcer son positionnement de leader du secteur. À travers sa stratégie de transformation, LEMO positionne l'innovation au cœur de ses priorités stratégiques avec comme ambition le développement de nouveaux produits qui accompagnent le changement des habitudes et des besoins des consommateurs, la contribution au maintien de la dynamique de croissance et à l'amélioration continue de la profitabilité.

dividendes

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui sera tenue le 18 mai 2023 la distribution d'un dividende de 16,5 Dh par action au titre de l'exercice 2022.