Les Eaux Minerales d'Oulmes S A : Oulmes - CP relatif aux indicateurs du 4ème trimestre 2022

COMMUNIQUÉ

FINANCIER

INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 DÉCEMBRE 2022

Casablanca, le 28 février 2023

Faits marquants

Le quatrième trimestre 2022 a été marqué par une amélioration du contexte économique et sanitaire par rapport

la même période de l'année dernière grâce à l'ouverture des CHR et à la reprise de l'activité touristique. Dans ce contexte la société Les Eaux Minérales d'Oulmès (LEMO) a réalisé une bonne performance commerciale capitalisant sur l'excellence opérationnelle de toutes ses chaines de valeurs.

Par ailleurs LEMO a initié sa feuille de route stratégique en matière d'efficacité énergétique en partenariat avec l'UNOPS (United Nations Office for Project Services). LEMO a également été distinguée du prix de la Meilleure Initiative de Responsabilité Sociale d'Entreprise (CSR Initiative of The Year) lors du Peace & Sports Awards 2022 à Monaco en partenariat avec TIBU Africa.

Indicateurs d'activité Montant en MDh T4 2022 T4 2021 variation 2022 2021 variation Chiffre d'affaires 480,0 383,2 25,2% 2 146,2 1 678,8 27,8%

LEMO a déployé des efforts soutenus en matière de développement marketing et d'efficacité logistique et opérationnelle. L'activité a également bénéficié des retombées positives des campagnes de communication et d'innovation, notamment autour des marques Sidi Ali et Oulmès.

Au terme du quatrième trimestre, LEMO réalise un chiffre d'affaires de 480,0 MDh, en progression de 25,2%, portant ainsi le chiffre d'affaires au titre de l'année à 2 146,2 MDh contre 1 678,8 MDh en 2021, soit une hausse de 27,8%.

Indicateurs bilanciels Montant en MDh T4 2022 T4 2021* variation 2022 2021* variation CAPEX 28,8 26,3 9,3% 240,4 149,1 61,2%

* Chiffres actualisés

LEMO a maintenu sa politique d'investissement durant ce trimestre, visant à améliorer l'efficacité de son outil industriel et à renforcer son positionnement de leader du secteur. À ce titre, les investissements du trimestre ressortent à 28,8 MDh, en hausse de 9,3%. Sur l'ensemble de l'année, les investissements réalisés s'établissent à 240,4 MDh en augmentation de 61,2% par rapport à 2021 et portent notamment sur l'extension de ses capacités logistiques et industrielles.

Montant en MDh Décembre 2022 Décembre 2021* % Endettement net 1 089,8 1 038,9 4,9% * Chiffres actualisés

Malgré un contexte d'investissement tiré par la forte croissance de l'activité, LEMO a réussi à maitriser son niveau d'endettement à 1 098,8 MDh en hausse d'à peine 4,9% par rapport à l'année dernière.

Perspectives

LEMO poursuit le déploiement de sa stratégie de développement pour une croissance durable et responsable, en ligne avec sa vision d'entreprise citoyenne et ses engagements dans le cadre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Grâce à l'adhésion de son capital humain et à l'investissement soutenu en Recherche