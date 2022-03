Les Eaux Minerales d'Oulmes S A : Oulmes - Résultats financiers 2021 et avis de convocation à l'AGO du 12 mai 2022 31/03/2022 | 15:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les actionnaires de la société « LES EAUX MINERALES D'OULMES », société anonyme au capital de 198.000.000,00 de dirhams, sont convoqués, en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société Holding Marocaine Commerciale et Financière « HOLMARCOM », sis à Casablanca, 20, rue Mostafa EL MAANI et ce, pour le : Jeudi 12 mai 2022 à 10h00 A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : PROJET DES RESOLUTIONS 1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes et les opérations réalisées durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; PREMIÈRE RÉSOLUTION

2. Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice ;

3. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 56 de la Loi 17-95 ; L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Conseil d'Administration et la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve intégralement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils résultent du Bilan et du Compte de Produits et Charges arrêtés à cette date et qui présentent un bénéfice net comptable de 40.277.698,21 dirhams.

4. Approbation des comptes et opérations de l'exercice ; Affectation du résultat ; DEUXIÈME RÉSOLUTION

5. Approbation, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95 ; L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 40.277.698,21 dirhams, comme suit : Bénéfice net de l'exercice (DH): 40.277.698,21

6. Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes ; Dotation à la Réserve Légale (Entièrement dotée) Solde (DH)

7. Renouvellement des mandats de 2 Administrateurs de la Société;

8. Allocation de jetons de présence au Conseil d'Administration ; Report à nouveau antérieur Bénéfice distribuable (DH) Dividendes (DH) Le reste (DH) - + - = Néant 40.277.698,21 80.389.668,88 120.667.367,09 23.760.000,00 96.907.367,09

9. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales. A affecter au crédit du compte report à nouveau. Les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée sur simple justification de leur identité, à la condition, soit d'être inscrits sur les registres sociaux au moins cinq jours avant ladite Assemblée, s'ils sont titulaires d'actions nominatives, soit de produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé, s'ils sont titulaires d'actions au porteur. Soit un dividende de 12,00 dirhams par action que l'Assemblée Générale décide de mettre en paiement à compter du 31 mai 2022. TROISIÈME RÉSOLUTION Un actionnaire empêché d'assister à cette Assemblée peut s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son tuteur, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ou par une personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront disponibles sur le site internetwww.oulmes.maconformément aux dispositions de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée. L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant de l'article 56 de la Loi 17-95 sur la société anonyme, approuve chacune des opérations et conventions qui y sont mentionnées. QUATRIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Elle donne également décharge de leur mission aux Commissaires aux Comptes pour le même exercice. CINQUIÈME RÉSOLUTION Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, des documents dont la communication est prescrite par l'article 141 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée. L'Assemblée Générale constate que les mandats de deux (2) membres du Conseil d'Administration, savoir : Madame Miriem BENSALAH épouse CHAQROUN ; Conformément à l'article 121 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander, par lettre recommandée adressée au siège social, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Monsieur Abdeltif TAHIRI. arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale. Elle décide, conformément aux dispositions de la loi et des statuts, de renouveler leurs mandats pour une durée de trois (3) années, qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Par ailleurs, les actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée par visioconférence sont invités, pour obtenir communication des modalités et codes d'accès, à prendre attache, au plus tard cinq (5) jours avant l'Assemblée, avec le Secrétariat du Conseil aux numéros suivants : +212 522 31 01 07 ou +212 669 281 069. SIXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale décide d'allouer, au Conseil d'Administration, pour l'exercice en cours, des jetons de présence d'un montant brut de 1.700.000,00 dirhams. Cet avis ainsi que le texte des projets de résolutions seront publiés, conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée, sur le site internet www.oulmes.ma. Il appartiendra au Conseil d'Administration de les répartir entre ses membres dans les proportions qu'il jugera convenables. SEPTIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prévues par la Loi. Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A. au capital de 198.000.000 DHS Z.I. Bouskoura 20180 - Casablancawww.leseauxmineralesdoulmes.ma LE CONSEIL D'ADMINISTRATION BILAN ACTIF (en milliers de dirhams) ACTIF 31/12/2021 31/12/2020 Actif Non Courant 1 516 377 1 558 127 Ecart d'Acquisition 5 101 6 802 Immobilisations en non valeur - - Immobilisations Incorporelles 14 941 14 495 Immobilisations Corporelles 1 482 942 1 523 438 Immobilisations Financières 13 289 13 416 Titres mis en équivalence - - Impôts Différés Actif 105 -23 Actif Courant 790 211 1 031 399 Stocks et Encours 218 227 302 070 Clients et Comptes Rattachés 311 359 267 680 Autres Créances et Comptes de Régularisation 161 032 135 397 Valeurs Mobilières de Placement 58 30 057 Disponibilités 99 535 296 195 TOTAL DE L'ACTIF 2 306 588 2 589 526 1 558 127 6 802 - 14 495 1 523 438 13 416 - -23 1 031 399 302 070 267 680 135 397 30 057 296 195 2 589 526 BILAN PASSIF (en milliers de dirhams) PASSIF 31/12/2021 31/12/2020 Capitaux Propres Part du Groupe 631 178 591 089 Capital 198 000 198 000 Prime d'émission 166 980 166 980 Réserves 225 533 267 566 Résultat net de l'exercice 40 839 -41 505 Ecart de conversion -174 48 Intérêts Minoritaires 15 188 12 873 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 646 366 603 961 Passif Non Courant 913 865 922 037 Emprunts et Dettes Financières 855 396 865 039 Impôts Différés Passif 47 175 45 904 Provisions durables pour risques et charges 11 294 11 094 Passif Courant 746 357 1 063 528 Fournisseurs et Comptes Rattachés 170 197 169 467 Autres Dettes et Comptes de Régularisation 253 158 215 583 Autres provisions pour risques et charges 9 204 699 Ecarts de conversion Passif -12 -12 Trésorerie passif 313 810 677 792 TOTAL DU PASSIF 2 306 588 2 589 526 677 7922 589 526 591 089 198 000 166 980 267 566 -41 505 48 12 873 603 961 922 037 865 039 45 904 11 094 1 063 528 169 467 215 583 699 -12 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (en milliers de dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 PRODUITS D'EXPLOITATION 1 741 810 1 533 889 Chiffre d'affaires 1 734 376 1 448 479 Autres produits d'exploitation 7 433 85 410 CHARGES D'EXPLOITATION 1 620 436 1 482 678 Achats consommés 566 999 486 391 Charges externes 454 847 448 126 Impôts et taxes 166 152 138 511 Charges de personnel 224 736 213 087 Autres charges d'exploitation 1 858 2 673 Dotations d'exploitation 205 845 193 889 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 121 373 51 211 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS -44 927 -45 815 RÉSULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES 76 446 5 396 CHARGES ET PRODUITS NON COURANTS -11 081 -31 607 Impôts sur les résultats 17 485 10 525 Impôts sur les résultats différés 1 144 61 RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 46 736 -36 797 Quote part des résultats des entreprises mises en équivalence -100 -287 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 1 700 1 700 Reprises sur écarts d'acquisition négatif - - RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 44 936 -38 784 INTERETS MINORITAIRES 4 097 2 721 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 40 839 -41 505 Résultat par action en DH 20,63 -20,96 1 533 889 1 448 479 85 410 1 482 678 486 391 448 126 138 511 213 087 2 673 193 889 51 211 -45 815 5 396 -31 607 10 525 61 -36 797 -2871 700 - -38 784 2 721 -41 505-20,96 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers de dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net des sociétés consolidées 44 936 -38 784 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité - - - Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises 188 149 185 275 - Variation des impôts différés -19 - Plus-values de cession, nettes d'impôt -470 -2 320 - Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 100 287 Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées 232 715 144 438 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - - Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 92 682 96 643 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 325 397 241 082 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement - - Acquisition d'immobilisations -148 158 -204 687 Cession d'immobilisations 627 4 304 Incidence des variations de périmètre - - Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -147 531 -200 383 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement - - Dividendes versés aux actionnaires -1 255 -1 007 Emission de prêts nets des remboursements 90 - Subvention d'investissement 263 - Augmentation de capital en numéraire - Emissions d'emprunts nets des remboursements -9 643 -139 636 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -10 545 -140 642 Incidence des variations des monnaies étrangères - 198 Variation de trésorerie nette 167 322 -99 746 Trésorerie nette d'ouverture -381 597 -281 851 Trésorerie nette de clôture -214 276 -381 597 -38 784- 185 275 -19 -2 320 287 144 438-96 643241 082--204 6874 304--200 383--1 007--- -139 636 -140 642 198 -99 746 -281 851 -381 597 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX (en milliers de dirhams) Capitaux propres consolidés au 31/12/2020 Affectation du résultat 2020 Distribution par la société consolidante Distributions versées aux minoritaires Variation de périmètre Résultat consolidé 2021 Augmentation de capital Ecart de conversion Autres éléments Capitaux propres consolidés au 31/12/2021 Capital 198 000 Primes d'émissionRéserves consolidées 166 980 267 566 -41 505 -527 198 000 166 980 225 533 Résultat consolidé PG -41 505 41 505 40 839 40 839 Intérêts minoritairesEcart de conversion 12 873 48 -1 255 4 097 -222 -527 15 188 -174 Total CAPITAUX PROPRES 603 961 ---1 255 -44 936 --222-1 054 646 366 NOTE 1 : DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ E- DATE DE CLÔTURE DES EXERCICES Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A. (LEMO), société anonyme au capital social de 198.000.000 de Dirhams, a été créée le 7 mars 1934 sous la dénomination « Compagnie Fermière des Eaux Minérales d'Oulmès-Etat » et dont le siège social est établi dans la zone industrielle de BOUSKOURA à Casablanca. Les Eaux Minérales d'Oulmès fait partie du groupe HOLMARCOM. Les résultats des sociétés consolidées correspondent à une période de 12 mois se terminant le 31 décembre de chaque année. Toutes les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation du Groupe ont établi des comptes arrêtés au 31 décembre 2021. Les domaines d'activité des Eaux minérales d'Oulmès couvrent le captage, la production, la mise en bouteille et la commercialisation d'eaux minérales naturelles plates (Sidi Ali et Ain Atlas) et gazeuses (Oulmès), la fabrication de préformes, ainsi que la mise en bouteille et la commercialisation d'eau de table (Bahia). F-COMPTES ET OPÉRATIONS RÉCIPROQUES Toutes les transactions intragroupes, ainsi que les actifs et passifs réciproques entre les sociétés consolidées par intégration globale sont éliminés. Il en est de même pour les résultats internes au Groupe (dividendes, plus-values...). LEMO est présent également à l'international via sa filiale ETE opérant au Bénin. NOTE 2 : RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES A-PRINCIPES COMPTABLES Les soldes bilanciels, les produits et les charges résultant des transactions intragroupes sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les comptes consolidés ont été établis en application de l'avis n°5 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) du 26 mai 2005 et conformément aux dispositions de l'Annexe III.2.A. de la circulaire de l'AMMC qui fixe le contenu de l'information proforma et l'Annexe III.2.I. portant sur les États de synthèse semestriels. G-RETRAITEMENTS DE CONSOLIDATION • Immobilisations en non-valeurs B-MÉTHODES DE CONSOLIDATION Les immobilisations en non-valeurs, constituées des frais préliminaires et des charges à répartir, sont annulées en consolidation, ces immobilisations constituent des charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées, au même titre leurs amortissements sont annulés. Les méthodes de consolidation appliquées dépendent du type de contrôle liant l'entreprise concernée à la maison-mère : • Ecarts de conversion • Intégration globale (IG) : Cette méthode est appliquée lorsque le Groupe détient un contrôle exclusif sur sa filiale. Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. La méthode de l'intégration globale permet de répartir le résultat et les capitaux propres entre les intérêts du Groupe et les intérêts hors Groupe (intérêts minoritaires). Les gains de change latents, comptabilisés en écarts de conversion passif dans le bilan devraient être enregistrés au compte de produits et charges au cours de la période à laquelle ils se rapportent. Aussi, les écarts de conversion actifs ont été annulés en contrepartie de la provision pour risques et charges correspondante. • Immobilisations acquises par crédit-bail • Intégration proportionnelle (IP) : Les actifs détenus en vertu d'un contrat de crédit-bail devraient être comptabilisés au bilan sous forme d'une immobilisation corporelle et d'un emprunt correspondant, au compte de produits et charges, sous forme d'une dotation aux amortissements et d'une charge financière. Cette méthode s'applique aux entreprises soumises au contrôle conjoint. Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'actionnaires, de sorte que les politiques financières et opérationnelles résultent de leur accord. La méthode de l'intégration proportionnelle consiste à intégrer uniquement les pourcentages d'actifs, de passifs, de charges et de produits revenant aux seuls intérêts du Groupe. • Ecart d'acquisition • Mise en équivalence (MEE) : Cette méthode s'applique aux entreprises sur lesquelles le Groupe a une influence notable. L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d'une entreprise sans en détenir le contrôle. La méthode de la mise en équivalence consiste à valoriser les titres de participation de l'entreprise consolidée en fonction des capitaux propres de celle-ci, la quote-part de résultat de la filiale étant prise en compte dans le résultat consolidé. Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le prix d'acquisition des titres des sociétés consolidées et la part du Groupe dans leur actif net à la date des prises de participations après comptabilisation des éventuelles plus ou moins-values latentes sur actifs identifiables. Lorsqu'ils sont positifs, ces écarts sont inscrits à l'actif du bilan consolidé sous la rubrique « écarts d'acquisition » et amortis sur une durée qui doit refléter aussi raisonnablement que possible les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l'acquisition. Cependant, lorsque ces écarts sont négatifs, ces derniers sont inscrits en provision pour risques et charges et repris sur une durée qui doit refléter aussi raisonnablement que possible les mêmes hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l'acquisition. C-PÉRIMÈTRE ET RÈGLES DE CONSOLIDATION Les comptes consolidés du Groupe comprennent un écart d'acquisition suite à l'entrée en périmètre de la filiale ETE, amorti sur une durée de 10 ans. Le périmètre de consolidation comprend la société mère Les Eaux Minérales d'Oulmès et ses filiales : • Impôts différés Les impositions différées résultent de la neutralisation des différences temporaires introduites par les règles fiscales et les retraitements d'homogénéisation qui ont une incidence sur la base taxable. Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé. • Homogénéisation des durées d'amortissement des immobilisations corporelles : Le retraitement d'homogénéisation des durées d'amortissement des immobilisations corporelles consiste à harmoniser la durée d'amortissement de ces dites immobilisations en fixant une durée économique au lieu d'une durée admise fiscalement. H- RÈGLES ET MÉTHODES D'ÉVALUATION ETE Eau Technologie Environnement, société de droit béninois, détenue par Les Eaux Minérales d'Oulmès dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement en Afrique et plus particulièrement l'Afrique Sub-saharienne. Les comptes sociaux de la société ETE ont fait l'objet d'un audit d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ayant servi de base aux travaux de consolidation. Les règles d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés sont les mêmes que celles appliquées pour les comptes annuels individuels et édictées par le Code Général de la Normalisation Comptable (C.G.N.C.). Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont les suivantes : • Immobilisations incorporelles ODD Oulmes Drinks Development, société créée au mois d'avril 2016 et détenue à 100% par les Eaux Minérales d'Oulmes, avec un capital de MMAD 30. La société a pour activité la fabrication et la distribution de tout type de boissons. Elle devrait constituer le fournisseur exclusif d'Orangina Maroc. Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Elles sont constituées essentiellement des brevets, licences, logiciels et droits similaires correspondant à des dépenses faites pour l'obtention de l'avantage représenté par la protection accordée au bénéficiaire du droit d'utilisation. La durée d'amortissement de ces immobilisations s'étale sur 5 ans. • Immobilisations corporelles OM Orangina Maroc, détenue par les Eaux Minérales d'Oulmès à hauteur de 34% depuis avril 2016. Elle a essentiellement pour objet le commerce, la promotion et la distribution de tout type de boissons appartenant au groupe Suntory Food and Beverages. D-CONVERSION DES ÉTATS FINANCIERS DES FILIALES ÉTRANGÈRES A leur entrée dans le patrimoine de la société, les immobilisations corporelles acquises à titre onéreux sont enregistrées à leur coût d'acquisition, celles produites par l'entreprise pour elle-même, à leur coût de production. Ces coûts s'entendent hors TVA récupérable. L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé sur la valeur d'origine du bien dans la limite des taux indiqués par l'administration fiscale et admis par l'usage de la profession. La monnaie fonctionnelle d'une entité est la monnaie de l'environnement économique dans lequel cette entité opère principalement. Le Dirham est la monnaie de fonctionnement du Groupe. Ainsi, les comptes des filiales installées à l'étranger ont été convertis en MAD la monnaie de présentation. • Stock Les stocks des matières premières sont évalués au coût d'achat et suivant la méthode du coût moyen pondéré. Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A. au capital de 198.000.000 DHS Z.I. Bouskoura 20180 - Casablancawww.leseauxmineralesdoulmes.ma Entité Activité Méthode de consolidation % de contrôle % d'intérêt Eau Technologie Environnement « ETE » Captage, exploitation, industrie et commerce de toutes sortes de boissons Intégration globale 55% 55% OULMES DRINKS DEVELOPMENT « ODD » Extraire, fabriquer, importer, exporter, embouteiller, promouvoir et distribuer tout type de boissons Intégration globale 100% 100% ORANGINA MAROC Promotion et distribution de tout type de boissons appartenant au groupe Suntory Food & Beverages Mise en équivalence 34% 34% 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour 20 050 Casablanca 7, Boulevard Driss Slaoui 20160 Casablanca Maroc Aux Actionnaires de la société Les Eaux Minérales d'Oulmès Quartier industriel Bouskoura Casablanca RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 Opinion Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la société LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A et de ses filiales (Groupe LES EAUX MINERALES D'OULMES), qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de produits et charges consolidé, l'état consolidé des variations des capitaux propres, le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de KMAD 646.366 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 44.936. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 15 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2021, ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers consolidés de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. 2 Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A. au capital de 198.000.000 DHS Z.I. Bouskoura 20180 - Casablancawww.leseauxmineralesdoulmes.ma 1. Provision pour dépréciation des créances clientsRisque identifié Notre réponse Au 31 décembre 2021, la valeur des créances clients nettes de provisions s'élève à 311,4 millions de dirhams. Nos travaux ont notamment consisté à : La détermination des créances à déprécier requiert l'exercice du jugement de la direction sur la base d'une analyse continue de l'évolution du risque client. - Prendre connaissance des procédures d'identification des créances clients à déprécier et de détermination du montant des dépréciations à constater ; Compte tenu du caractère significatif du poste au regard du bilan du groupe, du jugement nécessaire à l'estimation des créances à déprécier, et de la conjoncture de crise actuelle, nous avons considéré que ce sujet constitue un point clé de l'audit.

- Tester le fonctionnement des contrôles dans le cadre des procédures mises en œuvre pour déterminer le niveau des dépréciations des créances clients ;

- Apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la Direction pour évaluer les dépréciations à constater ;

- Examiner la correcte évaluation des dépréciations à constater selon la méthode de provisionnement du Groupe. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers consolidés La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du groupe. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :  Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ;

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ;

 Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

 Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Casablanca, le 30 mars 2022 Les Commissaires aux ComptesFIDAROC GRANT THORNTONFaïçal MEKOUAR Associé 4 3 2 386 127 794 B I L A N A C T I F (Montants en dhs) 31-déc-21 31-déc-20 BrutAmortissement Net Net Immobilisations en non valeur (A) Frais préliminaires Charges à répartir Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles (B) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles (C) Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Matériel de transport Mobilier de bureau, aménagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés Ecart de conversion - Actif (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières 115 210 445 85 386 240 115 210 445 85 386 240 33 268 691 18 377 596 33 268 691 18 377 596 3 121 056 855 48 325 324 1 924 572 817 - 609 004 416 269 925 244 2 242 331 497 1 589 713 649 12 681 465 10 690 790 74 749 156 - 133 964 996 110 662 184 38 451 852 3 349 428 68 860 904 54 243 134 - - 15 779 800 - - 15 779 800 - - 29 824 205 29 824 205 14 891 095 14 891 095 1 196 484 038 48 325 324 339 079 172 652 617 849 1 990 675 20 506 022 - 133 964 996 94 882 384 38 451 852 3 349 428 53 081 104 - 28 420 215 28 420 215 14 433 837 14 433 837 1 230 800 658 48 325 324 331 500 180 703 367 607 2 033 186 20 787 633 - 124 786 727 107 666 915 49 224 383 3 361 428 55 081 104 - TOTAL I (A+B+C+D+E) 3 380 198 175 2 044 116 454 1 336 081 722 1 381 321 626 Stocks (F) Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours Produits intermédiaires et résiduels Produits finis Créances de l'actif circulant (G) Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes Clients et comptes rattachés Personnel État Compte d'associés Autres débiteurs Comptes de régularisation actif Titres et valeurs de placement (H) Ecarts de conversion-Actif (I) 202 635 961 10 663 323 4 407 839 - 175 837 023 - - 16 135 615 4 407 839 - - - 542 188 989 52 690 744 79 881 684 - 381 109 716 3 532 520 70 392 390 - 45 330 118 13 697 656 - 42 286 128 9 489 294 3 542 107 58 000 666 179 198 228 122 10 663 323 171 429 184 - - 16 135 615 462 307 305 52 690 744 310 717 326 3 532 520 45 330 118 13 697 656 32 796 834 3 542 107 58 000 666 179 288 453 319 4 744 257 265 414 471 - - 18 294 591 395 533 302 25 912 987 260 678 685 3 418 314 55 841 655 13 413 890 30 775 698 5 492 074 30 057 257 271 009 TOTAL II (F+G+H+I) 745 549 129 84 289 523 661 259 606 714 314 887 Chèques et valeurs à encaisser Banques, T G et C C P Caisses, Régies d'avances et accréditifs 39 661 428 39 503 040 1 283 526 39 661 428 39 503 040 1 283 526 37 236 908 252 111 008 1 143 365 TOTAL III 80 447 994 - 80 447 994 290 491 281 TOTAL GÉNÉRAL 4 206 195 298 2 128 405 976 2 077 789 322 2 386 127 794 TRESORERIE ACTIF IMMOBILISE 28 420 215 28 420 215 14 433 837 14 433 837 1 230 800 658 48 325 324 331 500 180 703 367 607 2 033 186 20 787 633 - 124 786 727 107 666 915 49 224 383 3 361 428 55 081 104 - 1 381 321 626 ACTIF CIRCULANT 288 453 319 4 744 257 265 414 471 - - 18 294 591 395 533 302 25 912 987 260 678 685 3 418 314 55 841 655 13 413 890 30 775 698 5 492 074 30 057 257 271 009 714 314 887 37 236 908 252 111 008 1 143 365 290 491 281 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (Montants en dhs) Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 NATURE OPÉRATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT Propres à l'exercice Concernant les exercices précédents (1) (2) 3= 1 + 2 I Produits d'exploitation Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits 47 124 089 1 631 700 894 47 124 089 1 631 700 894 51 265 322 1 367 820 140 Chiffre d'affaires 1 678 824 982 - 1 678 824 982 1 419 085 463 Variation de stocks de produits ( + ou -) (1) Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation : transferts de charges -2 158 976 3 793 276 585 719 -2 158 976 3 793 276 - - 585 719 930 681 76 554 344 - - 4 842 176 TOTAL I 1 681 045 002 - 1 681 045 002 1 501 412 664 II Charges d'exploitation Achats revendus (2) de marchandises Achats consommés (2) de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation 52 557 688 517 340 508 432 304 889 156 717 702 214 836 440 - 200 287 461 - - 251 054 - - - - 52 557 688 517 340 508 432 555 943 156 717 702 214 836 440 - 200 287 461 56 798 413 444 281 014 437 260 269 132 667 624 202 952 990 1 700 093 192 676 932 TOTAL II 1 574 044 688 251 054 1 574 295 742 1 468 337 336 III RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 106 749 260 33 075 328 IV Produits financiers Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change Intérêts et autres produits financiers Reprises financières : transferts de charges 1 650 568 391 022 2 497 920 271 009 1 650 568 391 022 2 497 920 271 009 1 419 621 1 866 684 2 587 087 543 151 TOTAL IV 4 810 520 - 4 810 520 6 416 542 V Charges financières Charges d'intérêts Pertes de change Autres charges financières Dotations financières 42 351 276 1 203 728 -

2 666 179 42 351 276 1 203 728 -

2 666 179 44 898 139 1 361 996 - 6 571 009 TOTAL V 46 221 183 - 46 221 183 52 831 145 VI RÉSULTAT FINANCIER ( IV - V ) -41 410 664 -46 414 603 VII RÉSULTAT COURANT ( III + VI ) 65 338 596 -13 339 275 VIII Produits non courants Produits de cessions d'immobilisations Subvention d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes : transferts de charges 626 949 - - 2 128 433 462 193 626 949 - - 2 128 433 462 193 2 307 090 - - 24 766 914 - TOTAL VIII 3 217 575 - 3 217 575 27 074 004 IX Charges non courantes Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 156 906 - 14 427 422 156 906 - 14 427 422 - 1 996 115 - 56 222 349 7 098 723 TOTAL IX 14 584 328 - 14 584 328 65 317 187 X RÉSULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) -11 366 753 -38 243 183 XI RÉSULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X) 53 971 843 -51 582 458 XII IMPOTS SUR LES RÉSULTATS 13 694 145 7 248 629 XIII RÉSULTAT NET ( XI - XII ) 40 277 698 -58 831 087 XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 1 689 073 096 1 534 903 210 XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 1 648 795 398 1 593 734 297 XVI RÉSULTAT NET ( total produits - total charges ) 40 277 698 -58 831 087 51 265 322 1 419 085 463 EXPLOITATION 1 501 412 664 1 468 337 336 FINANCIERNON COURANT B I L A N P A S S I F (Montants en dhs) 31-déc-21 31-déc-20 Fonds propres Capital social ou personnel ( 1) Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé Primes d'émission, de fusion , d'apport Ecarts de réevaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau ( 2 ) Résultats nets en instance d'affectation ( 2) Résultat net de l'exercice ( 2) 198 000 000 166 980 000 19 800 000 37 687 000 80 389 669 40 277 698 198 000 000 166 980 000 19 800 000 37 687 000 139 220 756 -58 831 087 Total des capitaux propres (A) 543 134 367 502 856 669 Capitaux propres assimilés (B) Subventions d'investissement Provisions réglementées Dettes de financement (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement Provisions durables pour risques et charges (D) Provisions pour risques Provisions pour charges Ecart de conversion - Passif (E) Augmentation de créances immobilisées Diminution des dettes de financement - 833 612 058 420 000 000 413 612 058 - - - 840 000 000 540 000 000 300 000 000 - - TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 1 376 746 425 1 342 856 669 Dettes du passif circulant (F) Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs , avances et acomptes Personnel Organismes sociaux État Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation - passif Autres provisions pour risques et charges (G) Ecarts de conversion Passif ( éléments circulants ) (H) 401 180 983 159 476 547 12 485 242 4 188 834 14 002 204 201 194 194 1 699 000 8 134 962 15 645 709 79 626 372 389 303 171 128 446 12 622 617 3 670 386 14 256 216 158 403 107 2 033 859 10 274 672 7 369 732 399 117 TOTAL II ( F + G + H ) 416 906 318 380 158 152 Trésorerie passif Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques de régularisation 216 691 893 67 444 685 4 759 891 447 228 819 211 124 264 TOTAL III 284 136 579 663 112 974 TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III ) 2 077 789 322 2 386 127 794 TRESORERIE FINANCEMENT PERMANENTPASSIFCIRCULANT (1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-) 198 000 000 166 980 000 19 800 000 37 687 000 139 220 756 -58 831 087 502 856 669-840 000 000 540 000 000 300 000 000- - 1 342 856 669 372 389 303 171 128 446 12 622 617 3 670 386 14 256 216 158 403 107 2 033 859 10 274 672 7 369 732 399 117 380 158 152 4 759 891 447 228 819 211 124 264 663 112 974 2 386 127 794 -38 243 183 -46 414 603 -13 339 275 -51 582 458 33 075 328 52 831 145 65 317 187 27 074 004 6 416 542 7 248 629 1 419 621 2 307 090 ÉTAT DES SOLDES DE GESTION ( E S G ) I TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS ( T F R ) (Montants en dhs) Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT 1 Ventes de marchandises (en l'état ) 47 124 089 51 265 322 2 -Achats revendus de marchandises 52 557 688 56 798 413 I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT -5 433 599 -5 533 090 II + PRODUCTION DE L' EXERCICE : (3 + 4 + 5 ) 1 633 335 194 1 445 305 165 3 Ventes de biens et services produits 1 631 700 894 1 367 820 140 4 Variation de stocks de produits -2 158 976 930 681 5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 3 793 276 76 554 344 III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : ( 6 + 7 ) 949 896 451 881 541 284 6 Achats consommés de matières et fournitures 517 340 508 444 281 014 7 Autres charges externes 432 555 943 437 260 269 IV = VALEUR AJOUTÉE : ( I + II + III ) 678 005 143 558 230 791 V 8 +Subventions d'exploitation - - 9 -Impôts et taxes 156 717 702 132 667 624 10 -Charges du personnel 214 836 440 202 952 990 = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E B E )

= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION ( I B E) 306 451 002 - 222 610 177 - 11 +Autres produits d'exploitation - - 12 -Autres charges d'exploitation - 1 700 093 13 +Reprises d'exploitation : transferts de charges 585 719 4 842 176 14 -Dotations d'exploitation 200 287 461 192 676 932 VI = RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 106 749 260 33 075 328 VII + ou - RÉSULTAT FINANCIER -41 410 664 -46 414 603 VIII = RÉSULTAT COURANT ( + ou - ) 65 338 596 -13 339 275 IX + ou - RÉSULTAT NON COURANT -11 366 753 -38 243 183 15 -Impôts sur les résultats 13 694 145 7 248 629 X = RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 40 277 698 -58 831 087 II CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C A F ) - AUTOFINANCEMENT 1 Résultat de l'exercice * Bénéfice * Perte 40 277 698 -58 831 087 2 +Dotations d'exploitation (1) 181 857 721 181 663 441 3 +Dotations financières (1) 2 000 000 6 300 000 4 +Dotations non courantes (1) - - 5 -Reprises d'exploitation (2) - - 6 -Reprises financières (2) 7 -Reprises non courantes (2) (3) - - 8 -Produits des cessions des immobilisations 626 949 2 307 090 9 +Valeurs nettes d'amortissement des imm cédées 156 906 1 996 115 I CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ( C A F ) 223 665 376 128 821 379 10 -Distributions de bénéfices II AUTOFINANCEMENT 223 665 376 128 821 379 (1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Les Eaux Minérales d'Oulmès SA published this content on 31 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2022 13:35:03 UTC.

© Publicnow 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS S.A. 15:36 LES EAUX MINERALES D'OULMES S A : Oulmes - Résultats financiers 2021 et avis de convocatio.. PU 17/03 LES EAUX MINERALES D'OULMES S A : Oulmes - CP financier relatif aux résultats 2021 PU 17/03 LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS S.A. : Résultats annuels CO 25/02 LES EAUX MINERALES D'OULMES S A : Oulmes - CP relatif aux indicateurs du 4ème trimestre PU 2021 LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS S.A. : Chiffre d'affaires 3è trimestre CO 2021 LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS S.A. : Rapport Semestriel CO 2021 LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS S.A. : Résultats 1er semestre CO 2021 LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS S.A. : Chiffre d'affaires 2è trimestre CO 2021 LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS S.A. : Chiffre d'affaires 1er trimestre CO 2021 LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS S.A. : Assemblée générale ordinaire CO