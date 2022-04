Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle 1e Trimestre 2022

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 15 avril 2022

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1er TRIMESTRE 2022

Variation du Chiffre d’affaires au 31 mars 2022

En milliers d'euros 1er Trimestre 2022 1er Trimestre 2021 Variation en % Hôtel Regina Paris 1 991 22 8950% Hôtel Majestic - Spa Paris 846 308 175% Hôtel Raphael Paris 1 778 1 177700% TOTAL 4 615 331 1294%

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 4 615 K€ au 31 mars 2022 pour 331 K€ au 31 mars 2021.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 43,57% au 31 mars 2022 pour 4,39 % au 31 mars 2021. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 397,97 € pour 316,66 € l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 173,38 € hors taxes. Il était de 13,90 € au 31 mars 2021.

Au 31 mars 2021, seul l’hôtel Majestic était ouvert en mode « appartement ». Le service de restauration était fermé et les espaces de spa également. Malgré le nouveau variant qui a freiné l’activité de janvier et février, le chiffre d’affaires de mars s’est fortement redressé pour un cumul de 846 K€ au 31 mars 2022.

Le taux d’occupation est de 42,01 % pour 18,34 % au 31 mars 2021 (et 62,50 % au 31 mars 2019). Le prix moyen s’élève à 362,73 euros soit un RevPar de 152,37 € pour 57,19 € l’année dernière (et 184,86 € au 31 mars 2019).

L’hôtel Regina fermé en mars 2021 a rouvert ses portes fin aout 2021. Très affecté également par les conséquences sanitaires du variant Omicron, il réalise une très importante reprise en mars 2022 pour atteindre 1991 K€ de chiffre d’affaires. Son taux d’occupation est de 44,52 % au 31 mars 2022, il était de 67,10 % au 31 mars 2019. Le prix moyen s’élève à 415,85 € soit un RevPar de 185,15 € pour 237,52 € au 31 mars 2019.

L’hôtel Raphael réouvert depuis juin 2021 a subi lui aussi un coup d’arrêt sur le début d’année pour raison sanitaire, son chiffre d’affaires amorce une très belle reprise en mars 2022 pour atteindre 1778 K€. Son taux d’occupation est de 43,51 % au 31 mars 2022, il était de 51,54 % au 31 mars 2019. Le prix moyen s’élève à 399,72 € soit un RevPar de 173,91 € pour 179,10 € au 31 mars 2019.

Faits marquants du trimestre

Les nouveaux variants de la Covid 19 ont continué à impacter l’activité touristique et des hôtels en particulier dans la capitale en janvier et février 2022. La fin des mesures sanitaires a permis une belle reprise d’activité dès le mois de mars 2022.

Les évènements géopolitiques de l’Est de l’Europe ne devraient pas ralentir de manière significative la reprise et le retour à une meilleure activité après deux ans de pandémie, sauf impact sur les ressortissants des différents états qui composent notre clientèle et qui les rendraient plus frileux à voyager. Nous attendons néanmoins des augmentations de coûts sur les matières premières nécessaires à notre activité.

Les trois établissements de la société ont procédé au renouvellement de leur classement en hôtels 5 étoiles avec succès sur ce début d’année 2022. L’obtention de ces classements 5 étoiles renouvelés démontre de nouveau la qualité des établissements et l’engagement de la direction pour un accueil et un service de luxe appréciés de la clientèle.

L’année 2022 devrait montrer une activité soutenue. La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l’année à venir.

Conseil d’administration du 29 mars 2022

Le conseil d’administration qui s’est tenu le 29 mars 2022 a arrêté les comptes de l’exercice 2021 présentant un bénéfice de 606 K€ et un total de bilan de 56 M€. La trésorerie s’élève à 19,9 M€ et le total des emprunts s’élève à 21,9 M€.

Il propose à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2022 l’affectation de ce bénéfice en Autres Réserves. Il n’y aura pas de versement de dividende.

Les comptes annuels 2021 ainsi que les projets de résolutions proposées à l’Assemblée générale ont été publiés le 29 mars 2022 et sont disponibles sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com , rubrique « Téléchargement ».

