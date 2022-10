Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle 3e trimestre 2022

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué , Paris le 1 4 octobre 20 2 2

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3ième TRIMESTRE 2022

Variation du Chiffre d’affaires au 30 septembre 2022 : + 13,67 % vs 2019 et + 353,77 % vs 2021

En K€ Cumul

du 1e semestre Troisième trimestre Cumul

au 30 septembre 2022 Hôtel Regina Paris 6 770 5 108 11 878 Hôtel Majestic - Spa Paris 2 918 1 999 4 917 Hôtel Raphaël Paris 6 102 4 860 10 962 Total 2021 15 790 11 967 27 757 2021 Hôtel Regina Paris 24 1 004 1 028 Hôtel Majestic - Spa Paris 808 1 185 1 993 Hôtel Raphaël Paris 548 2 548 3 096 Total 2021 1 380 4 737 6 117 Variation en % 2022 vs 2021 1044,20% 152,63% 353,77% 2019 Hôtel Regina Paris 6 763 3 746 10 509 Hôtel Majestic - Spa Paris 2 618 1 696 4 314 Hôtel Raphaël Paris 5 651 3 945 9 596 Total 2019 15 032 9 387 24 419 Variation en % 2022 vs 2019 5,04% 27,48% 13,67%

L’hôtel Regina totalement fermé le 17 mars 2020 n’a réouvert que le 25 aout 2021. Le premier trimestre 2022 est affecté par la guerre en Ukraine et les restrictions sanitaires encore applicables. Dès la levée des restrictions sanitaires et notamment pour les voyageurs étrangers et américains, le taux d’occupation et le prix moyen de cet établissement ont réalisé un envol pour atteindre 565,59 € de prix moyen et 87,59% de taux d’occupation au 3e trimestre 2022. Au cumul à fin septembre 2022, le PM est de 510,20 € avec un TO de 74,63%, soit un RevPar de 380,75 €. Au 30 septembre 2019, le PM était de 410,38 € avec un TO de 79,76% soit un RevPar de 327,34 €.

L’hôtel Majestic-Spa, fermé le 17 mars 2020 avait réouvert en septembre 2020, mais son activité sur le 1e semestre 2021 était très faible. Il subit les mêmes variations que l’hôtel Regina sur les trois premiers trimestres de l’année 2022. Le taux d’occupation cumulé au 30 septembre 2022 est de 67,85% pour 37,27% au 30 septembre 2021. Il était de 71,82% au 30 septembre 2019. Le prix moyen s’élève à 459,50 € pour 334,33 € au 30 septembre 2021, soit un RevPar de 311,77 € pour 124,59 € l’année dernière à la même date.

L’hôtel Raphael, également fermé et réouvert le 1er juin 2021 avec une terrasse embellie, n’avait toutefois pas repris à plein régime, les touristes et la météo n’ayant pas été au rendez-vous. Après un début d’année à l’identique des deux autres établissements, il réalise un chiffre d’affaires de 10 962 K€ avec un taux d’occupation de 71,21% au 30 septembre 2022 pour 20,15% sur 2021. Le prix moyen s’élève à 486,34 € pour 387,40 € au 30 septembre 2021. Le RevPar est de 346,31 € pour 78,05 € l’an dernier.

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 27,8 M€ pour 6,1 millions d’euro au 30 septembre 2021. On peut noter qu’il dépasse le chiffre d’affaires réalisé au 30 septembre 2019 de 3,3 M€, soit une progression de 13,67 % par rapport à l’année 2019 pré-Covid.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 71,81% pour 19,21% au 30 septembre 2021 et 74,87% en 2019. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 490,48 € pour 394,58 € en 2019. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 352,22 € hors taxes. Il était de 295,41 € au 30 septembre 2019.

Résultats au 30 septembre 2022

Les résultats au 30 septembre 2022 se présentent comme suit :

S.A. En € - Comptes non audités 30 09 2022 30 09 2021 Variation en € Variation en % Taux d'Occupation - TO en % 71,81 19,21 52,60 Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros 352,22 52,70 568,35% Total Chiffre d'affaires 27 757 133 6 116 703 21 640 431 353,79% TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 28 081 746 8 132 823 19 948 922 245,29% TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -19 624 984 -8 787 318 -10 837 666 123,33% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 8 456 761 -654 495 9 111 256 -1392,11% RESULTAT D'EXPLOITATION 5 787 624 -3 154 178 8 941 802 -283,49% RESULTAT FINANCIER -243 843 -205 082 -38 761 -18,90% RESULTAT COURANT 5 543 781 -3 359 260 8 903 041 265,03% RESULTAT EXCEPTIONNEL -4 603 3 180 258 -3 184 860 100,14% RESULTAT AVANT IS & PARTICIP 5 539 178 -179 002 5 718 181 3194,48% PARTICIPATION 0 0 0 IS -415 511 0 -415 511 #DIV/0! RESULTAT NET 5 123 668 -179 002 5 302 670 2962,35%

Au 30 septembre 2022, la trésorerie active s’élève à 27,7 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de

20,6 M€. Le montant des actifs immobilisés après amortissement s’élève à 32,8 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2022 s’élève à 28,7 M€.

Faits marquants du trimestre

Comme nous l’indiquions à la fin du 1e semestre 2022, les évènements géopolitiques de l’Est de l’Europe n’affectent pas de manière significative la reprise d’activité après deux ans de pandémie. Nous restons cependant vigilants concernant l’impact sur les ressortissants des différents états qui composent notre clientèle, et qui les rendraient plus frileux à voyager.

Nous connaissons des augmentations de coûts sur les matières premières nécessaires à notre activité mais qui restent encore pour l’instant supportables.

Comme l’ensemble des établissements de son secteur d’activité, Les Hôtels Baverez rencontrent des difficultés de recrutement. Cela complique l’activité et a un impact sur les coûts puisqu’il nous faut palier par de l’intérim et des extras.

Les trois établissements de la société ont procédé au renouvellement de leur classement en hôtels 5 étoiles avec succès en début d’année 2022. L’obtention de ces classements 5 étoiles renouvelés démontre de nouveau la qualité des établissements et l’engagement de la direction pour un accueil et un service de luxe appréciés de la clientèle.

Covid 19

La crise de la Covid 19 a continué d’impacter l’activité touristique et des hôtels dans la capitale sur le premier trimestre 2022. Le passe vaccinal a été suspendu le 14 mars 2022 en France. Depuis le 12 juin 2022, il n’est plus demandé aux voyageurs de faire des tests Covid pour les retours vers les Etats-Unis. La clientèle étrangère et notamment américaine est de retour en grand nombre dans nos établissements et surtout sur le 2e trimestre 2022.

La trésorerie de la société s’élève à 27,7 M€ au 30 septembre 2022 et lui permettra de faire face à ses engagements pour l’année à venir.

Conseil d’administration du 7 septembre 2022

Le conseil d’administration de la société qui s’est tenu le 7 septembre 2022 et a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2022. Ces comptes semestriels présentaient un résultat net bénéficiaire de 1 435 K€ à mi année 2022. Au 30 juin 2021 le résultat net était un profit de 273 K€ réalisé principalement grâce à la vente des appartements.

La trésorerie s’élevait à 23,1 M€ au 30 juin 2022 comparée à 19,9 M€ au 31 décembre 2021. La société était en situation d’excédent net ou de trésorerie positive de 1,8 M€ au 30 juin 2022 pour un endettement net de 2,0 M€ au 31 décembre 2021.

Au passif les provisions pour risques et charges s’élevaient à 815 K€ pour 848 K€ au 30 juin 2021 et 785 K€ au 31 décembre 2021.

Le total des dettes, y compris d’exploitation, était de 27,7 M€ au 30 juin 2022 et comprenait les emprunts classique, PGE et BPI notamment pour un montant de 21,4 M€. Le montant des dettes était de 26,4 M€ au 31 décembre 2021.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2022 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Ils sont disponibles sur le site internet de la société LES HOTELS BAVEREZ à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement.

Pièces jointes