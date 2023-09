Les Hôtels Baverez S.A. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'hôtels 5 étoiles situés au coeur de Paris. L'activité s'organise autour de 3 établissements : - Hôtel Regina (43,5% du CA) : 98 chambres et suites, un restaurant gastronomique, un bar anglais et un salon de thé ; - Hôtel Raphael (38,9%) : 83 chambres et suites, 2 restaurants et un bar anglais ; - Hôtel Majestic-Spa (17,6%) : 57 chambres et appartements, un restaurant, un bar et un SPA avec piscine. La totalité du CA est réalisée en France. La société a vendu le 30 juin 2021 les 2 appartements situés au 2ème et 3ème étage du 15, Avenue Kléber 75116 Paris.