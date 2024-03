Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le Président a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société Les Hôtels de Paris et a désigné la SCP d'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me Frédéric ABITBOL, 38 avenue Hoche - 75008 Paris, et la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane GORRIAS, 15 rue de l'Hôtel de Ville - 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de conciliateurs, pour une durée de quatre (4) mois.

