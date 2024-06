Elle se compose de 19 hôtels, 7 bars et 8 restaurants, un resort 5* à Saint-Tropez et un resort à Marrakech. Les hôtels sont répartis sous 3 collections distinctes : La collection Signature met à l'honneur des lieux de vie expérientiels regroupant hébergements luxueux, espaces « Food & Beverage » pointus et sorte de laboratoire d'idées. La collection Héritage réunit les boutiques hôtels de prestige aux thématiques fortes inspirées de leur quartier. La collection Origine dans laquelle nous retrouvons les établissements authentiques ayant participé à la genèse du Groupe. Chacun des établissements vous fera vivre une expérience unique, personnalisée et familiale.

