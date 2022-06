Les Hôtels de Paris : Rapport Financier Annuel 2021 - cliquez ici

LES HOTELS DE PARIS - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021

Le message de Kevin Machefert

Directeur-Général

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

L'exercice 2021 a confirmé la résilience de notre Groupe.

Comme tous les professionnels de l'industrie du tourisme, la crise sanitaire mondiale qui s'est poursuivie sur l'exercice 2021 a considérablement impacté l'activité de notre Groupe. Nous avons cependant fait preuve tout au long de l'année d'une agilité inédite et sommes restés pleinement concentrés sur notre approche économique de la gestion de nos opérations.

Ainsi, la poursuite de la crise au début de l'exercice 2021 et la mise en œuvre du troisième confinement du 3 avril 2021 au 3 mai 2021 a contraint le Groupe à laisser fermés au cours du premier semestre 2021 une quinzaine de ses établissements sur 22.

Les réouvertures d'établissement ont eu lieu progressivement à compter de l'été 2021.

L'absence de marché nous a poussé à recourir à nouveau au chômage partiel pour une grande partie de nos collaborateurs et à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi.

Pugnaces, nous avons cherché encore et toujours les moyens de générer de l'activité.

Nous avons poursuivi le concept du Village Normandy Le Chantier, accueillant des boutiques de créateurs éphémères, et des showrooms là où l'activité hébergement n'était pas dynamique. Nous avons développé la partie F&B notamment sur les hôtels 1K et Normandy, par l'ouverture du restaurant EL VECINO et par la création de concepts innovants tels que le Speakeasy le REHAB. Cette diversification de nos centres de revenu a été salvatrice sur cet exercice de par sa capacité à résonner auprès de clientèles locales.

Toutes nos actions ont convergé vers les seuls objectifs de préservation de notre trésorerie, de diversification de nos centres de revenu et de déploiement de notre nouveau mode de gestion, fondé sur la polyvalence et la réduction des charges d'exploitation. Que ce soit dans la recherche d'économies pour les hôtels ouverts, dans la recherche de performance dans nos ouvertures, dans la relation avec nos fournisseurs historiques mais également dans la recherche de solutions pour le long terme.

Dans un marché très morose, le Conseil d'administration a décidé la mise en vente d'actifs. Cette vente s'est concrétisée le 13 décembre 2021, permettant ainsi de dégager de la trésorerie plus que nécessaire.

La sortie de crise tant espérée n'a pas été au rendez-vous à la fin du deuxième semestre 2021 compte tenu du variant Omicron.

Notre société est face à de nouveaux enjeux. La reprise du marché à son niveau de 2019 n'était pas annoncée avant 2024 par de nombreux experts là où nous constatons pourtant avec enthousiasme une forte reprise de l'activité depuis la fin du premier trimestre 2022, quelques semaines à peine après avoir lancé notre plan triennal 2022-2024 « Réputation ». Cette reprise est à la fois due à l'élasticité prix rendue possible par l'inflation mais surtout à notre nouvelle politique de yield et Revenue Management et à la force de nos nouveautés conceptuelles. Le Groupe ne sortira pas de la crise de la même manière qu'il y est entré grâce à son nouveau mode de gestion et grâce aux travaux prévus sur ses établissements. Les habitudes de déplacement et de consommation ayant changé, le Groupe a adapté ses outils et sa vision du service pour accueillir des clients plus exigeants et rendre possible l'accélération de son activité qu'il envisage sur les prochains mois et exercices. Ce sont de nouveaux défis que nous affronterons avec l'énergie décuplée de ceux qui savent la valeur d'être toujours debout après avoir traversé l'impensable.

Kevin Machefert

Directeur Général

