Lesha Bank L.L.C, anciennement Qatar First Bank LLC, est une banque conforme à la charia basée au Qatar. La Société propose une large gamme de produits et services, notamment des investissements alternatifs axés sur le capital-investissement et l'immobilier, la banque privée et la gestion de patrimoine, la banque d'entreprise et institutionnelle, ainsi que la trésorerie et les investissements. La société opère dans trois segments : Alternative Investments, qui comprend l'investissement direct dans le secteur du capital-risque ; le private equity direct. Private Bank, qui comprend la banque privée, la banque d'entreprise et institutionnelle et les services de gestion de trésorerie et d'investissement ; l'autre segment comprend les immeubles de placement dont la banque tire des loyers Ijarah. Les coûts associés, y compris les coûts de financement de l'immeuble de placement, sont également comptabilisés dans ce segment.

Secteur Banques