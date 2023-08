Lesha Industries Limited exerce des activités de négoce de divers produits sidérurgiques, de négoce de marchandises et de négociation d'actions et de titres. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'acier, le négoce de marchandises et d'autres secteurs. La société est également active dans le domaine des technologies de l'information et des services connexes. Elle se concentre également sur le commerce de divers produits sidérurgiques. Sa division acier fabrique divers produits, tels que des ignots M.S., des billettes M.S., des billettes S.S. et des produits laminés, tels que des ronds, des barres, des sections et autres. Sa division des technologies de l'information fournit des services et des solutions technologiques dans le segment des réseaux hétérogènes. La société se concentre également sur la conception, la mise en place, la gestion et l'activation d'infrastructures pour la gouvernance électronique. Elle fournit des solutions d'accès à Internet, des solutions Web, des réseaux et des communications, des opérations de saisie de données et d'autres services à valeur ajoutée, la distribution de matériel informatique et de périphériques, la gestion de bases de données sur diverses plates-formes à l'aide des dernières technologies.

Secteur Acier