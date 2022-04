Lesieur Cristal S A : - Résultats financiers 2021 et avis de convocation à l'AGO du 10 mai 2022 07/04/2022 | 15:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE AVIS DE RÉUNION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société LESIEUR CRISTAL, société anonyme au capital de 276.315.100,00 dirhams, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, par visioconférence, le : MARDI 10 MAI 2022 A 09 HEURES En vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant : PROJET DES RÉSOLUTIONS - Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos au 31/12/2021, et approbation desdits comptes ; PREMIÈRE RÉSOLUTION

- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;

- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12, approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice ; L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2021 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 131 608 741,96 dirhams. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

- Affectation des résultats ; DEUXIÈME RÉSOLUTION

- Fixation du montant de jetons de présence ;

- Démission d'un administrateur ; En conséquence de l'adoption de la résolution ci-dessus, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2021.

- Ratification de la cooptation d'un administrateur ;

- Pouvoirs à conférer en vue des formalités. TROISIÈME RÉSOLUTION Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité. L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17.95 telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice. Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion. Ils seront admis à cette Assemblée sur simple justification de leur identité. QUATRIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation suivante des résultats : Conformément à l'article 121 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par les Lois 20-05 et 78-12, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Bénéfice net comptable 131 608 741,96 DH Report à nouveau sur exercice antérieur Solde 388 008 799,68 DH Modalités de vote à l'Assemblée Générale Ordinaire : Les actionnaires présents à l'Assemblée Générale Ordinaire participent en leur nom propre, au vote du projet des résolutions qui leur sont soumises. Ils peuvent également participer à ce vote au nom des actionnaires représentés, suivant les modalités ci-après définies. Enfin, les actionnaires qui ne peuvent ni participer à cette Assemblée, ni se faire représenter par un autre actionnaire, peuvent participer au vote, au moyen du formulaire de vote par correspondance ou en participant par audio ou visioconférence. Dividendes proposés Solde (-) 519 617 541,64 DH 96 710 285,00 DH 422 907 256,64 DH Elle décide, en conséquence, de distribuer un dividende de 96 710 285, 00 dirhams, soit 3,50 dirhams par action et d'affecter au report à nouveau le solde non distribué soit 422 907 256,64 dirhams. Vote par procuration : Les actionnaires qui ne peuvent participer à cette Assemblée Gnérale Ordinaire peuvent se faire représenter par une autre personne, en procédant à la signature d'un pouvoir dont le modèle peut être téléchargé sur le site internet de LESIEUR CRISTAL :www.lesieur-cristal.ma. La procuration doit être accompagnée de l'attestation originale de propriété des actions, délivrée par l'organisme dépositaire de celles-ci et, devra être soit envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre accusé (mains), à la société LESIEUR CRISTAL à l'adresse du siège de la société, deux (2) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire. Mis en paiement à compter du 05 juillet 2022 selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. CINQUIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire alloue au Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle de 1 740 000,00 dirhams. SIXIÈME RÉSOLUTION Vote par correspondance : Les actionnaires qui ne peuvent participer à cette Assemblée Gnérale Ordinaire peuvent voter au moyen du formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site internet de LESIEUR CRISTAL :www.lesieur-cristal.ma. Le formulaire de vote par correspondance dûment complété, signé et cacheté, le cas échéant, pour les actionnaires personnes morales, doit être accompagné de l'attestation originale délivrée par l'organisme dépositaire des actions et devra être envoyé au siège de la société, au 1, rue caporal Corbi, Casablanca, soit par courriel à dermoumi@lesieur-cristal.co.ma, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposé contre accusé (mains), à la société LESIEUR CRISTAL à l'adresse du siège de la société, deux (2) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire. L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Olivier DELAMEA et lui donne quitus plein, entier et définitif pour sa gestion d'administrateur. SEPTIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Aymeric MONGEAUD en qualité d'administrateur. Son mandat viendra à expiration à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. HUITIÈME RÉSOLUTION Tout formulaire non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions. L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Les actionnaires souhaitant participer par visioconférence sont priés de prendre contact avec Mme Lamyaâ Dermoumi par courriel à l'adresse suivante :dermoumi@lesieur-cristal.co.maou au numéro suivant : 0600010516. Conformément à l'article 121 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, la demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour, formulée par les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117 de la loi 17-95, doit être adressée par les actionnaires au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la date de publication du présent avis. Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou sur le site internet de LESIEUR CRISTAL :www.lesieur-cristal.mades documents dont la communication est prescrite par les articles 121 bis et 141 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée. Pour consulter le communiqué financier de LESIEUR CRISTAL :https://www.lesieur-cristal.com/notre-groupe/communiques-de-presse/ BILAN ACTIF (Montants en dhs) 31-déc-21 31-déc-20 BrutAmortissement Net Net Immobilisations en non valeur (A) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles (B) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles (C) Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Matériel de transport Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés Écart de conversion - Actif (E) Diminution des créances immobilisées Augmentations des dettes de financement 50 619 597,87 27 488 043,89 50 619 597,87 27 488 043,89 232 497 811,51 61 918 149,67 142 229 123,13 40 015 669,29 90 268 688,38 21 902 480,38 2 093 199 921,24 64 771 013,48 279 581 518,91 1 742 917 131,95 212 795 945,30 1 537 424 928,47 1 352 240 590,64 80 135 593,33 99 210 991,82 80 135 593,33 97 745 002,68 32 075 875,23 509 315 622,94 6 636 681,08 3 121 663,22 106 752 527,10 499 557 278,64 106 752 527,10 23 131 553,98 23 131 553,98 170 579 661,84 102 213 453,84 68 366 208,00 350 282 789,29 64 771 013,48 66 785 573,61 185 184 337,83 1 465 989,14 32 075 875,23 402 563 095,84 6 636 681,08 3 121 663,22 392 804 751,54 29 312 570,99 29 312 570,99 64 464 986,23 45 000 708,23 19 464 278,00 399 679 680,36 64 771 013,48 78 717 291,03 228 378 671,33 0,59 2 555 427,17 25 257 276,76 393 900 097,03 4 972 242,48 3 115 678,70 385 812 175,85 TOTAL I (A+B+C+D+E) 2 885 632 953,56 1 939 075 852,61 946 557 100,95 887 357 334,61 Stocks (F) Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours Produits intermédiaires et produits résiduels Produits finis Créances de l'actif circulant (G) Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes Clients et comptes rattachés Personnel État Compte d'associés Autres débiteurs Comptes de régularisation-Actif Titres et valeurs de placement (H) Écarts de conversion-Actif (I) Eléments circulants 961 586 750,31 24 903 699,74 660 848 222,62 35 406 314,69 9 305 703,54 26 100 611,15 117 494 573,70 48 097,68 158 292 156,57 1 761 288 114,39 207 473 498,29 43 391 521,19 1 126 168 061,68 9 151 130,87 157 451 536,22 2 978 242,92 211 868 291,47 292 077 537,57 64 818 763,72 40 544 637,68 6 499 081,47 13 812 807,89 774 256 285,08 926 180 435,62 15 597 996,20 634 747 611,47 117 494 573,70 48 097,68 158 292 156,57 1 553 814 616,10 43 391 521,19 968 716 525,46 6 172 887,95 211 868 291,47 251 532 899,89 58 319 682,25 13 812 807,89 774 256 285,08 796 855 762,01 19 459 736,15 626 090 088,85 151 305 937,01 1 241 986 670,19 57 484,52 714 561 392,85 15 145 497,29 316 148 247,19 180 263 513,19 12 754 927,60 3 055 607,55 311 020 994,38 TOTAL II (F+G+H+I) 3 497 131 149,78 242 879 812,98 3 254 251 336,80 2 349 863 426,58 Trésorerie-Actif 26 866 930,48 26 866 930,48 66 902 031,55 Chèques et valeurs à encaisser Banques, T.G et C.C.P Caisses, Régies d'avances et accréditifs 16 060 922,48 6 707 497,75 4 098 510,25 16 060 922,48 6 707 497,75 4 098 510,25 8 520 012,74 53 167 839,55 5 214 179,26 TOTAL III 26 866 930,48 26 866 930,48 66 902 031,55 TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 6 409 631 033,82 2 181 955 665,59 4 227 675 368,23 3 304 122 792,74 TRESORERIE ACTIF IMMOBILISEACTIF CIRCULANT COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (Montants en dhs) Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 DÉSIGNATION OPÉRATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT Propres à l'exercice Concernant les exercices précédents (1) (2) 3= 1 + 2 I Produits d'exploitation Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits 4 564 489 511,14 228 639 667,54 4 186 711 771,52 21 134,00 4 564 510 645,14 228 639 667,54 4 186 711 771,52 3 812 945 841,47 145 847 731,17 3 657 242 330,11 Chiffre d'affaires 4 415 351 439,06 4 415 351 439,06 3 803 090 061,28 Variation de stocks de produits ( + ou -) (1) Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation : transferts de charges 124 528 890,94 4 289 195,81 11 084 070,94 9 235 914,39 21 134,00 124 528 890,94 4 289 195,81 11 105 204,94 9 235 914,39 -10 634 861,77 4 020 556,89 3 416 995,47 13 053 089,60 TOTAL I 4 564 489 511,14 21 134,00 4 564 510 645,14 3 812 945 841,47 II Charges d'exploitation Achats revendus (2) de marchandises Achats consommés (2) de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation 4 300 824 069,53 174 457 221,74 3 478 682 383,48 297 278 132,92 5 650 277,60 226 102 794,74 1 624 613,02 117 028 646,03 522 814,30 522 814,30 4 301 346 883,83 174 457 221,74 3 478 682 383,48 297 800 947,22 5 650 277,60 226 102 794,74 1 624 613,02 117 028 646,03 3 552 923 910,78 86 291 782,31 2 870 192 060,24 274 409 597,15 5 980 796,57 220 366 292,83 2 987 759,49 92 695 622,19 TOTAL II 4 300 824 069,53 522 814,30 4 301 346 883,83 3 552 923 910,78 III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 263 665 441,61 -501 680,30 263 163 761,31 260 021 930,69 IV Produits financiers Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change Intérêts et autres produits financiers Reprises financières : transferts de charges 22 521 686,67 2 029 776,22 15 720 901,70 4 771 008,75 22 521 686,67 2 029 776,22 15 720 901,70 4 771 008,75 18 284 310,95 331 062,00 3 240 379,98 12 482 904,11 2 229 964,86 TOTAL IV 22 521 686,67 22 521 686,67 18 284 310,95 V Charges financières Charges d'intérêts Pertes de change Autres charges financières Dotations financières 30 890 247,41 10 435 829,43 3 652 255,54 3 492 199,81 13 309 962,63 30 890 247,41 10 435 829,43 3 652 255,54 3 492 199,81 13 309 962,63 18 743 121,52 9 563 329,83 3 933 819,27 3 492 199,81 1 753 772,61 TOTAL V 30 890 247,41 30 890 247,41 18 743 121,52 VI RÉSULTAT FINANCIER (IV - V) -8 368 560,74 -8 368 560,74 -458 810,57 VII RÉSULTAT COURANT (III + VI) 255 296 880,87 -501 680,30 254 795 200,57 259 563 120,12 EXPLOITATION FINANCIER BILAN PASSIF (Montants en dhs) 31-déc-21 31-déc-20 CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé Primes d'émission, de fusion et d'apport Écarts de réevaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau (2) Résultats nets en instance d'affectation Résultat net de l'exercice (2) 1 651 187 951,34 276 315 100,00 276 315 100,00 276 315 100,00 27 631 510,00 827 623 799,70 388 008 799,68 131 608 741,96 1 602 473 739,38 276 315 100,00 276 315 100,00 276 315 100,00 27 631 510,00 772 748 620,21 388 008 799,68 137 769 709,49 Total des capitaux propres (A) 1 651 187 951,34 1 602 473 739,38 Capitaux propres assimilés (B) Subventions d'investissement Provisions réglementées Dettes de financement (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement Provisions durables pour risques et charges (D) Provisions pour risques Provisions pour charges Ecart de conversion - Passif (E) Augmentation de créances immobilisées Diminution des dettes de financement 108 284 531,19 108 284 531,19 10 572 324,55 10 572 324,55 120 346 620,78 120 346 620,78 8 806 544,55 8 806 544,55 TOTAL I (A+B+C+D+E) 1 770 044 807,08 1 731 626 904,71 Dettes du passif circulant (F) Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux État Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation - Passif Autres provisions pour risques et charges (G) Écarts de conversion-Passif ( éléments circulants ) (H) 2 295 440 462,71 2 052 980 632,19 9 130 972,77 29 925 069,23 13 711 776,74 41 150 955,46 143 235 846,97 2 098 228,60 3 206 980,75 75 841 953,78 1 527 242 887,14 1 260 588 456,77 4 001 206,03 26 029 255,18 16 037 541,33 25 071 655,20 146 250 696,33 10 905 070,28 38 359 006,02 41 191 887,22 TOTAL II (F+G+H) 2 371 282 416,49 1 568 434 774,36 Trésorerie passif Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques (Soldes créditeurs) 86 348 144,66 86 348 144,66 4 061 113,67 4 061 113,67 TOTAL III 86 348 144,66 4 061 113,67 TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III ) 4 227 675 368,23 3 304 122 792,74 TRESORERIE FINANCEMENT PERMANENTPASSIFCIRCULANT COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) Suite (Montants en dhs) Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 DÉSIGNATION OPÉRATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT Propres à l'exercice Concernant les exercices précédents (1) (2) 3= 1 + 2 VIII Produits non courants Produits de cessions d'immobilisations Subvention d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes : transferts de charges 28 976 261,02 1 671 064,17 305 660,09 26 999 536,76 28 976 261,02 1 671 064,17 305 660,09 26 999 536,76 50 949 028,80 79 629,13 50 869 399,67 TOTAL VIII 28 976 261,02 28 976 261,02 50 949 028,80 IX Charges non courantes Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 57 153 529,63 27 760 523,54 29 393 006,09 600,00 600,00 57 154 129,63 27 761 123,54 29 393 006,09 92 089 082,43 49 721 092,38 42 367 990,05 TOTAL IX 57 153 529,63 600,00 57 154 129,63 92 089 082,43 X RÉSULTAT NON COURANT (VIII - IX) -28 177 268,61 -600,00 -28 177 868,61 -41 140 053,63 XI RÉSULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X) 227 119 612,26 -502 280,30 226 617 331,96 218 423 066,49 XII IMPOTS SUR LES RÉSULTATS 95 008 590,00 95 008 590,00 80 653 357,00 XIII RÉSULTAT NET (XI - XII) 132 111 022,26 -502 280,30 131 608 741,96 137 769 709,49 XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 4 615 987 458,83 21 134,00 4 616 008 592,83 3 882 179 181,22 XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 4 483 876 436,57 523 414,30 4 484 399 850,87 3 744 409 471,73 XVI RÉSULTAT NET ( total produits - total charges ) 132 111 022,26 -502 280,30 131 608 741,96 137 769 709,49 NON COURANT FIDAROC Aux Actionnaires de la société LESIEUR CRISTAL S.A. 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour 20 050 Casablanca 1, rue Caporal Corbi, Casablanca Maroc 7, Boulevard Driss Slaoui 20 160 Casablanca Maroc RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société LESIEUR CRISTAL S.A., qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font res-sortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 1.759.472.482,53 dont un bénéfice net de MAD 131.608.741,96. Ces états ont été arrêtés par le conseil d'administration en date du 24 Mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société LESIEUR CRISTAL S.A. au 31 décembre 2021, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. 1.TITRES DE PARTICIPATION 2.DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS Responsabilités de la direction et desresponsables de la gouvernance à l'égard des étatsde synthèse La directionest responsable de lapréparation et de la présentation fidèledesétats desynthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudesou d'erreurs. Lors de la préparation des étatsdesynthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer lacapacité de la société à poursuivre sonexploitation, de communiquer, lecas échéant, les questions se rapportantà la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction al'intention de liquiderla société ou de cesser sonactivité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe auxresponsablesdelagouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse Nos objectifs sont d'obtenirl'assurance raisonnable que les états de synthèse prisdans leurensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-cirésultentdefraudesou d'erreurs et de délivrer unrapportde l'auditeur contenantnotreopinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantittoutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Marocpermettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuventrésulterde fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendreà ceque, individuellement oucollectivement, elles puissent influer sur les décisionséconomiques que les utilisateurs des états desynthèse prennentense fondant sur ceux-ci.Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normesde la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisonspreuved'esprit critique toutaulongdecet audit.En outre : - nous identifionset évaluonsles risques quelesétats de synthèse comportentdes anomalies significatives, que celles-ci résultent defraudes oud'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'unefraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'uneerreur, car la fraudepeut impliquer la collusion,lafalsification,les omissions volontaires, les fausses déclarations oule contournement ducontrôleinterne ;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pourl'audit afinde concevoir des procédures d'audit appropriées auxcirconstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'effica-cité du contrôle internede la société ;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenueset le caractèreraisonnable des estimationscomptables faites parla direction, demême quedesinformations y afférentes fournies par cette dernière ; - nous tirons une conclusion quant au caractère approprié del'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incer-titude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états desynthèse au sujetde cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événementsou situations futurs pourraient parailleurs amener lasociété à cesserson exploitation ;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu desétats de synthèse, ycompris les informationsfournies dans l'ETIC, et apprécions si les étatsde synthèse représentent les opérationset événements sous-jacents d'une manière propreà donneruneimage fidèle. Nous communiquonsaux responsables de la gouvernance notamment l'étendue etle calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours denotre audit. Vérificationset informationsspécifiques Nousavons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administra-tion destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Par ailleurs, conformémentà l'article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, nous vous informons que la société a procédé au cours de l'exercice 2021 à une prise de participation de KMAD 108, soit 90,16% du capital de la société OLEOSEN, située au Sénégal. Casablanca, le 6 avril 2022 Les Commissaires aux Comptes Risque identifié Notre réponse Les titres de participation sont comptabilisés au bilan pour une valeur nette comptable de KMAD 392.805. Ils sont comptabilisés individuellement à leur valeur d'acquisition et lorsque la valeur actuelle des titres est inférieure à la valeur nette comptable, une analyse est effectuée par le management pour déterminer la dépréciation à constater. La valeur actuelle est déterminée, pour chaque titre, par référence à une méthode d'évaluation fondée sur les éléments disponibles tels que l'actualisation des flux futurs, la juste valeur pour le cas des actifs biolo-giques ou l'actif net réévalué communément utilisés qui leurs sont relatifs pour apprécier les perspectives de rentabilité. Compte tenu du poids des titres de participation au bilan, du niveau de jugement exercé pour l'estimation du risque sur les titres de participation ainsi que le degré d'incertitude lié à cette estimation à cause de la sensibilité des modèles utilisés ou variations de données et d'hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, nous avons considéré que l'évaluation des titres de participation constituait un point clé de notre audit. Nos travaux ont consisté principalement à : - Examiner, sur la base d'échantillons, la justification des méthodes d'évaluation et des éléments chiffrés utilisés par la société pour déterminer les valeurs actuelles,

- S'assurer que les données retenues dans la réalisation des tests de dépréciation des titres de participa-tion sont cohérentes avec les données source des entités ;

- Tester par sondage l'exactitude arithmétique des calculs des valeurs d'utilité retenues par la société. Enfin, nous avons examiné les informations relatives aux titres de participation publiées dans l'état des informations complémentaires (ETIC). Risque identifié Notre réponse Les créances clients s'élèvent à KMAD 968.716 en valeur nette au 31 décembre 2021 dont un montant de KMAD157.451de provisionpour dépréciation. Ces provisions sont déterminées sur labased'uneméthode statistique qui se base sur l'ancienneté de la créance (100% de solde pour les créances antérieures à 1 an et 50% pour les créances antérieures à 6 mois). Cependant, le management complète éventuellement cette règle parune analyseau cas par casintégrant d'autres indicesdedépréciation (relation commerciale,couvertureassurance, feed-back desopérationnels...). Nous avonsconsidéré l'estimation du montant dela provision pour dépréciation des créances clientscommeun point cléde l'audit compte tenudu caractère estimatif dece processus et son impact significatif sur les comptes. Les travauxsurles comptes au31décembre 2021, ont notammentconsisté en : -Lafiabilisationde la balance âgée des créances clientsen testantpour un échantillon l'ancienneté retenue; -La réalisation de testsrelatifs à l'apurement des créancesenpériode subséquente ; -Le recalculde la provision sur la base de laméthode statistique retenue par la société ; -L'examen des PV de réunions tenues par les responsables commerciauxpour l'estimation du risquede recouvrement sur lescréances clients ; -L'établissement desentretiens avec lesopérationnels pour s'assurer de l'absence de créances clients bien que récentes présentant un risque de recouvrement ; BILAN ACTIF ACTIF (En millions de dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 Goodwill 109 109 Immobilisations incorporelles, net 209 102 Immobilisations corporelles, net 1 034 949 Actifs biologiques 95 95 Immeubles de placement, net 4 4 Participations dans les entreprises associées 23 27 Autres actifs financiers 29 23 - Prêts et créances, net 9 3 - dont titres de participation consolidés -1 -1 - Actifs financiers disponibles à la vente 21 21 Autres débiteurs non courants 95 97 Impôts différés actifs 18 18 Actif non courant 1 615 1 425 Autres actifs financiers 340 161 - Instruments financiers dérivés 334 154 - Prêts et créances et placements, net 6 6 Stocks et en-cours, net 1 042 835 Créances clients, net 1 069 750 Autres débiteurs courants, net 336 414 Trésorerie et équivalent de trésorerie 863 381 Actif courant 3 650 2 541 TOTAL ACTIF 5 265 3 966 BILAN PASSIF PASSIF (En millions de dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 Capital 276 276 Réserves 1 393 1 315 Écarts de conversion -12 -11 Résultat net part du groupe 140 157 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère 1 798 1 737 Intérêts minoritaires 2 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 1 799 1 737 Provisions 80 33 Avantages du personnel 274 269 Dettes financières non courantes 201 156 - Dettes liées aux contrats de location financement 201 156 Dettes d'impôts sur les sociétés 12 12 Impôts différés Passifs 85 100 Passif non courant 652 569 Dettes financières courantes 462 213 - Instruments financiers dérivés 256 208 - Dettes envers les établissements de crédit 206 5 Dettes fournisseurs courantes 2 204 1 204 Autres créditeurs courants 148 244 Passif courant 2 814 1 660 TOTAL PASSIF 3 466 2 230 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 5 265 3 966 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (En millions de dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 Chiffre d'affaires 4 863 3 899 Autres produits de l'activité 123 -9 Produits des activités ordinaires 4 986 3 890 Achats -3 935 -2 974 Autres charges externes -329 -270 Frais de personnel -253 -238 Impôts et taxes -12 -7 Amortissements et provisions d'exploitation -155 -118 Autres produits et charges d'exploitation nets 7 4 Charges d'exploitation courantes -4 677 -3 603 Résultat d'exploitation courant 309 287 Cessions d'actifs 2 Autres produits et charges d'exploitation non courants -31 -38 Autres produits et charges d'exploitation -30 -38 Résultat des activités opérationnelles 279 249 Produits d'intérêts 6 7 Charges d'intérêts -32 -9 Résultats sur instruments financiers * -10 5 Autres produits et charges financiers -11 -7 Résultat financier -48 -5 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 232 244 Impôts sur les bénéfices -112 -98 Impôts différés 18 8 Résultat net des entreprises intégrées 137 155 Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 3 2 Résultat net des activités poursuivies 140 157 Résultat net des activités abandonnées Résultat de l'ensemble consolidé 140 157 Dont Intérêts minoritaires Dont Résultat net - Part du Groupe 140 157 Résultat net par action en dirhams - de base 5 6 - dilué 5 6 Les documents requis par la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes seront mis à la disposition des actionnaires au siège social et sur le site internet : http://www.lesieur-cristal.com FIDAROC Aux Actionnaires de la société LESIEUR CRISTAL S.A. 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour 20 050 Casablanca 1, rue Caporal Corbi, Casablanca Maroc 7, Boulevard Driss Slaoui 20 160 Casablanca Maroc RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 Opinion Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints, de Lesieur Cristal S.A. et de ses filiales (Groupe Lesieur Cristal), comprenant l'état de la situation financière consolidée au 31 décembre 2021, le compte de résultat consolidé et l'état du résultat global consolidé, l'état de variation des capitaux propres consolidés et l'état consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et des annexes aux comptes consolidés contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Ces états financiers consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de MMAD 1.799 dont un bénéfice net consolidé de MMAD 140. Ces états ont été arrêtés par le conseil d'administration en date du 24 Mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Groupe LESIEUR CRISTAL arrêtée au 31 décembre 2021, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS). Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés» du présent rapport. Nous sommes indépendants du Groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers consolidés de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. 1.GOODWILL 2.DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS Risqueidentifié Notreréponse Les créances clients s'élèvent à MMAD1.069 en valeur nette au 31 décembre 2021 dont un montant de MMAD 157deprovision pour dépréciation. Les travaux sur lescomptes au 31 décembre2021, ont notammentconsisté en : • La fiabilisation de la balance âgéedescréances clients en testant pour un échantillonl'anciennetéretenue ; Ces provisions sont déterminées sur la base d'une méthode statistique qui se basesur l'ancienneté de la créance (100% de soldepour les créances antérieures à 1 an et50%pour les créances antérieures à 6mois). Cependant, le management complète éventuellement cette règle par une analyse au cas parcas intégrant d'autres indicesde dépréciation(relation commerciale, couverture assurance, feed-backdesopérationnels...).

• La réalisation detests relatifsà l'apurementdes créancesenpériodesubséquente ;

• Le recalculde la provision sur la base de laméthode statistiqueretenue par le Groupe ;

• La réalisation desentretiensaveclesopérationnels pour s'assurer de l'absence de créances clients bien que récentes présentant un risque de recouvrement ; Nous avons considérél'estimationdumontantde la provision pourdépréciation des créances clientscommeun point cléde l'audit compte tenuducaractère estimatif dece processus et son impact significatif sur les comptes. Responsabilités de la direction et des responsables de lagouvernanceà l'égarddes états financiers consolidés La direction est responsable de la préparation et dela présentationfidèle des étatsfinanciers consolidés, conformémentauxIFRS,ainsiqueducontrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparationdes états financiersconsolidés d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.Lors de la préparationdesétats financiers consolidés, c'està la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du Groupe à poursuivre sonexploitation, decommuniquer, le caséchéant,les questions serapportant à la continuité de l'exploitationet d'appliquerle principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si ladirection a l'intention de liquider le Groupe ou de cesserson activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombeaux responsables de la gouvernance de surveillerle processus d'information financière du Groupe. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés Notre responsabilitéestd'exprimer uneopinion sur ces étatsfinanciers consolidéssurla basedenotre audit. Nous avons effectuénotre audit selon lesNormes de la ProfessionauMaroc.Nos objectifssontd'obtenir l'assurance raisonnableque les états financiersconsolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomaliessignificatives,que celles-ci résultentdefraudesoud'erreurs et de délivrer un rapport del'auditeurcontenant notre opinion. L'assuranceraisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sontconsidérées comme significatives lorsqu'il est raisonnablede s'attendre à ceque, individuellement ou collectivement,elles puissent influer sur les décisions économiquesque les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant surceux-ci.Dans le cadre d'un auditréalisé conformément aux normesdela profession auMaroc, nousexerçonsnotre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. Enoutre : - nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent desanomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procéduresd'audit en réponse à ces risques, et réunissons deséléments probants suffisants etappropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'uneanomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé quecelui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, carlafraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- nous acquéronsune compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'effica-cité du contrôle interne du Groupe ;

- nous apprécions lecaractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

- nous concluons quantaucaractère approprié de l'utilisation par la directiondu principecomptable de continuitéd'exploitation et, selonles éléments probants obtenus,quantà l'existence ounon d'une incertitudesigni-ficative liée à des événements ou situations susceptiblesde jeter un doute important sur la capacitédu Groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirerl'attention des lecteursde notrerapport sur les informations fournies dans les états financiers consolidés au sujetdecette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nosconclusions s'appuient sur les éléments probantsobtenus jusqu'à la datede notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Groupeà cesser son exploitation ;

- nous évaluonsla présentation d'ensemble, la structureetle contenudes états financiers consolidés, y compris les informations fournies dansles étatsfinanciers consolidés, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travauxd'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevéeaucours de notre audit. Par ailleurs, conformément à l'article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, nous vous informons que la société a procédé au cours de l'exercice 2021 à une prise de participation de KMAD 108, soit 90,16% du capital de la société OLEOSEN, située au Sénégal. Casablanca, le 6 avril 2022 Les Commissaires aux Comptes Risque identifié Notre réponse Le Groupe Lesieur Cristal a réalisé des opérations de croissance externes ayant conduit à la comptabilisa-tion des écarts d'acquisition à l'actif du bilan consolidé. Ces écarts correspondent à la différence entre le prix d'acquisition des sociétés acquises et les juste-valeurs des actifs et passifs identifiables repris à la date d'acquisition. Au 31 décembre 2021, la valeur de ces écarts d'acquisition s'élève à MMAD 109. Les écarts d'acquisition sont affectés à des Unités Génératrices de trésorerie et font l'objet de tests de dé-préciation au moins une fois par an ou dès la présence d'un indice de perte de valeur. Lorsque leur valeur recouvrable devient inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée. Les informations concernant les méthodes de détermination de la valeur recouvrable sont détaillées dans la note «16 » de l'annexe aux comptes consolidés. Nous avons considéré que l'évaluation des écarts d'acquisition constituait un point clé de notre audit en raison de : • Leur montant significatif au bilan consolidé du Groupe ;

• L'importance du jugement de la direction dans le choix de la méthode de détermination de la valeur recou-vrable et, dans le cas de la valeur d'utilité, des hypothèses de résultats futurs des sociétés concernées et du taux d'actualisation appliqué aux flux de trésorerie prévisionnels. Notre approche d'audit se fonde sur un examen des procédures relatives aux tests de dépréciation des écarts d'acquisition et des contrôles mis en place au sein de Lesieur Cristal pour identifier les indices de pertes de valeur de ces actifs. Les travaux sur les comptes au 31 décembre 2021, ont notamment consisté en : • Une analyse de la méthodologie retenue par Lesieur Cristal ;

• Un examen des plans d'affaires approuvés par la Direction Générale de Lesieur Cristal pour s'assurer du caractère raisonnable des estimations de flux futurs dégagés ;

• Une analyse des principales hypothèses et paramètres utilisés (taux de croissance, coût du capital, taux d'actualisation) au regard des données de marché disponibles ;

• Un examen des analyses de sensibilité des estimations aux paramètres clés (en particulier lorsque la valeur recouvrable est proche de la valeur nette comptable) ;

• Le recalcul des valeurs d'utilités déterminées pour les principaux écarts d'acquisition. Enfin, nous avons examiné les informations relatives aux résultats de ces tests de dépréciation et tests de sensibilité présentés dans les notes annexes aux états financiers. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Lesieur Ste SA published this content on 07 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 April 2022 13:12:16 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur LESIEUR CRISTAL S.A. 15:13 LESIEUR CRISTAL S A : - Résultats financiers 2021 et avis de convocation à l'AGO du 10 mai.. PU 25/03 LESIEUR CRISTAL : CP financier relatif aux résultats 2021 PU 25/03 LESIEUR CRISTAL S.A. : Résultats annuels CO 28/02 LESIEUR CRISTAL S A : - CP relatif aux indicateurs du 4ème trimestre 2021 PU 2021 LESIEUR CRISTAL : Indicateurs du 3ème trimestre 2021 PU 2021 LESIEUR CRISTAL S.A. : Chiffre d'affaires 3è trimestre CO 2021 LESIEUR CRISTAL S.A. : Dividendes CO 2021 LESIEUR CRISTAL S.A. : Rapport Semestriel CO 2021 LESIEUR CRISTAL S.A. : Assemblée générale mixte CO 2021 LESIEUR CRISTAL S.A. : Résultats 1er semestre CO