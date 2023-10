Leslie's, Inc. a annoncé la nomination de Seth Estep à son conseil d'administration et l'augmentation de la taille du conseil de huit à neuf membres, à compter du 14 novembre 2023. M. Estep est vice-président exécutif, directeur du merchandising de Tractor Supply Company depuis février 2020 et membre du comité exécutif de Tractor Supply Company depuis juin 2019. Avant d'occuper son poste actuel, M. Estep a été vice-président principal du merchandising général de 2017 à 2020.

Il a rejoint Tractor Supply en 2008 et a occupé un certain nombre de postes de merchandising d'une ancienneté et d'une responsabilité croissantes au sein de l'entreprise de 2008 à 2017. M. Estep a également supervisé la gestion de Petsense by Tractor Supply, un détaillant spécialisé dans les animaux de compagnie détenu et exploité par Tractor Supply, de 2020 à 2021. M. Estep est titulaire d'une licence de l'université du Tennessee et d'un MBA en finance de l'université de Belmont.