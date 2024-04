Leslie's, Inc. est une marque de vente directe au consommateur dans le secteur de l'entretien des piscines et des spas aux États-Unis. La société répond aux besoins du marché secondaire des consommateurs résidentiels et professionnels avec un assortiment de produits essentiels pour l'entretien des piscines et des spas. Plus de 80 % de son assortiment est composé de produits non discrétionnaires essentiels à l'entretien des piscines et des spas résidentiels et commerciaux. L'assortiment de la société comprend des produits chimiques, des équipements et des pièces détachées, du matériel de nettoyage et d'entretien, ainsi que des produits de sécurité, de loisirs et de remise en forme. Elle propose également des services essentiels, tels que l'installation et la réparation d'équipements pour les consommateurs résidentiels et les exploitants professionnels de piscines. La société propose des tests et des analyses de l'eau gratuits et de qualité commerciale en magasin grâce à son système AccuBlue. Elle exploite une plate-forme intégrée composée de magasins, de centres de distribution et de sites web de commerce électronique. Le portefeuille de sites de commerce électronique de la société comprend Leslie's et In the Swim.

Secteur Détaillants autres spécialités